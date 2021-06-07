英國稱出現「尼泊爾變種病毒」　尼國衛生部駁斥：根本不存在

▲尼泊爾目前僅發現Delta和Alpha病毒。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）日前表示，他們已發現一種從Delta病毒（印度變種病毒）突變出來的「尼泊爾變種病毒」。對此尼泊爾當局4日在聲明中駁斥，該變種病毒根本不存在，是屬於Delta病毒的變異，請民眾勿以訛傳訛。

根據《衛報》報導，Delta病毒中發現一種名為K417N的突變，而這種突變最早在印度被發現，但在英國、葡萄牙、美國都有發現零星病例；其中在日本出現了14次，其中13例確診是從來自尼泊爾的班機上發現。

夏普斯3日在記者會上表示，該國衛生部已經檢測到從Delta病毒變異而來的「尼泊爾變種病毒」，因此決定將葡萄牙從該國的旅行綠名單中移除，「我們不知道這種變異是否會讓疫苗失效，因此在6月21日解封前，我們不想冒這個險。」

尼泊爾衛生與人口部4日在官網公開聲明駁斥，該變種病毒根本不存在，是屬於Delta病毒的變異，請民眾勿以訛傳訛，並強調該國目前只有出現Alpha病毒（英國變種病毒）和Delta病毒，「在沒有官方消息的情況下，請媒體與個人勿傳播類似的誤導性新聞。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast