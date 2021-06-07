南韓有望生產mRNA原液！　莫德納首席商務官證實：內部討論中





▲莫德納首席商務官戈夫透露，正在考慮在南韓生產疫苗原液。（圖／路透）

記者張寧倢／外電報導

美國疫苗製造商莫德納（Moderna）的首席商務官戈夫（Corinne Le Goff）接受韓聯社視訊訪問表示，目前正在研討在南韓生產mRNA疫苗原液。莫德納日前才與三星生物製劑簽署疫苗代工生產合約，對於mRNA原液的生產尚未到討論具體企業的階段，但這將意味著莫德納與南韓的合作未來將擴及研發領域。

根據韓聯社報導，莫德納首席商務官戈夫表示，內部正研討在南韓生產mRNA疫苗原液的方案，為了生產疫苗原料醫藥品，可能考慮直接在南韓投資設備，設立工廠，這是多種可行方案之一，但實際進行投資時，還將考慮是否需要與南韓企業或政府合作，但目前仍處於初期討論，尚未到達能具體言及某特定企業的階段，會有各種可能性。

報導指出，先前莫德納已經開始向三星生物製劑轉移疫苗技術，預計下半年能在南韓正式投入生產，南韓生產的疫苗將向國內與世界各國供應。戈夫表示，為了加快疫苗供應速度，決定與擁有最新設備和優秀生產力的三星生物合作，旨在構築全球供應鏈，而三星也是莫德納在亞洲的首個合作夥伴。

報導稱，莫德納正在加快在南韓設立法人的速度，於5月17日向首爾中央地方法院完成了設立「莫德納南韓公司」的登記程序。對此，戈夫回應，南韓擁有傑出實力，是莫德納進軍亞太地區的重要戰略市場，為了在南韓長期拓展業務，決定設立法人，預計今年內完成手續。

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