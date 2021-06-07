　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓有望生產mRNA原液！　莫德納首席商務官證實：內部討論中

▲▼莫德納執行長班塞爾承諾，明年第2季可望供南韓2000萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

▲莫德納首席商務官戈夫透露，正在考慮在南韓生產疫苗原液。（圖／路透）

記者張寧倢／外電報導

美國疫苗製造商莫德納（Moderna）的首席商務官戈夫（Corinne Le Goff）接受韓聯社視訊訪問表示，目前正在研討在南韓生產mRNA疫苗原液。莫德納日前才與三星生物製劑簽署疫苗代工生產合約，對於mRNA原液的生產尚未到討論具體企業的階段，但這將意味著莫德納與南韓的合作未來將擴及研發領域。

根據韓聯社報導，莫德納首席商務官戈夫表示，內部正研討在南韓生產mRNA疫苗原液的方案，為了生產疫苗原料醫藥品，可能考慮直接在南韓投資設備，設立工廠，這是多種可行方案之一，但實際進行投資時，還將考慮是否需要與南韓企業或政府合作，但目前仍處於初期討論，尚未到達能具體言及某特定企業的階段，會有各種可能性。

報導指出，先前莫德納已經開始向三星生物製劑轉移疫苗技術，預計下半年能在南韓正式投入生產，南韓生產的疫苗將向國內與世界各國供應。戈夫表示，為了加快疫苗供應速度，決定與擁有最新設備和優秀生產力的三星生物合作，旨在構築全球供應鏈，而三星也是莫德納在亞洲的首個合作夥伴。

報導稱，莫德納正在加快在南韓設立法人的速度，於5月17日向首爾中央地方法院完成了設立「莫德納南韓公司」的登記程序。對此，戈夫回應，南韓擁有傑出實力，是莫德納進軍亞太地區的重要戰略市場，為了在南韓長期拓展業務，決定設立法人，預計今年內完成手續。

►三星可望生產莫德納疫苗原液！增設mRNA疫苗設備　成全球產能最大
►南韓代理生產新冠疫苗！三星與莫德納簽約　爭取下半年投入供應

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast 

人手必備女神香！Chloe香水888元起

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　座位開放競標「要價7700萬」

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

台積電、英特爾都在乾旱「亞利桑那」設廠　四大優勢曝光

在家超過12hrs要多付270元！　他受不了惡房東「怪家規」秒報警

記者曝美國政府「台灣問題優先」背後3關鍵　籲南韓研擬對台策略

泰國富豪夫婦「溺斃泳池」監視器竟全壞！　兒質疑死因不單純

Google濫用市場力壟斷廣告業務　法國「開全球第一槍」重罰74億

接近群體免疫！以色列6／15起「室內免戴口罩」　盼盡快全面解封

日媒驚：台灣不到1個月暴增1萬例本土！　登熱門討論第一

16歲就中千萬！英最年輕樂透得主　獲獎7年後驚傳逝世

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　座位開放競標「要價7700萬」

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

台積電、英特爾都在乾旱「亞利桑那」設廠　四大優勢曝光

在家超過12hrs要多付270元！　他受不了惡房東「怪家規」秒報警

記者曝美國政府「台灣問題優先」背後3關鍵　籲南韓研擬對台策略

泰國富豪夫婦「溺斃泳池」監視器竟全壞！　兒質疑死因不單純

Google濫用市場力壟斷廣告業務　法國「開全球第一槍」重罰74億

接近群體免疫！以色列6／15起「室內免戴口罩」　盼盡快全面解封

日媒驚：台灣不到1個月暴增1萬例本土！　登熱門討論第一

16歲就中千萬！英最年輕樂透得主　獲獎7年後驚傳逝世

外送惡徒丟包「在地美食」2袋午餐慘倒馬路！男出門傻眼：警局碰面

快訊／蘋果智慧家庭再進化！　首度開放第三方配件使用Siri功能

快訊／1機控制3機　Mac OS「Universal Control」提升效率

批政府刁難3000萬劑疫苗　醫師蘇偉碩：不然這265人現在還活著

法網／去年亞軍科寧出局　美國17歲高芙首闖大滿貫8強創最年輕

快訊／Watch OS更新　傳送照片更便利

快訊／資安再進化！蘋果推iCloud+　幫助用戶實現無痕瀏覽

快訊／蘋果健康App重大更新　推家人「健康共享」更心安

多隊關注里拉德！綠衫軍被點名　某高層建議快艇拿PG換麥卡倫

快訊／iPad OS新功能！快速備忘錄、分頻啟動超方便

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

加國神秘腦疾已6人死亡！致病原因未明

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　一趟要價7700萬

她染疫216天　新冠病毒在體內變異32次

新冠解藥找到了！科學家證實2藥物可抑制病毒

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

新郎婚禮震驚發現　「新娘是男的」

台積電、英特爾都在「亞利桑那」設廠　三大優勢曝光

即／日本奧委會官員跳軌　遭進站列車撞死！

他「揉紙團」參加紙飛機比賽　直接奪冠

4歲女童被豹叼走　遺體被啃一半

女童突視力模糊　送醫被告知只能再活1天

富豪死前分遺產　兒女「沒有空」全缺席！

更多熱門

相關新聞

日甲級戰犯骨灰下落曝光！美軍機密檔案：撒在太平洋

日甲級戰犯骨灰下落曝光！美軍機密檔案：撒在太平洋

日本研究人員近日從美國國家檔案館取得機密檔案並將其解密，因而得知包含前首相東條英機在內的7名甲級戰犯的遺骨下落，解開長達73年來的「昭和歷史之謎」。檔案中，當時的美國少校盧瑟・弗瑞森寫道，「我從太平洋上空將骨灰撒下。」也就是說，這7人的骨灰在火葬後已被撒入大海。

中央預計配發「1.7萬劑莫德納疫苗」給北市

中央預計配發「1.7萬劑莫德納疫苗」給北市

新北23處疫苗接種站出爐　侯友宜拚單日施打5萬人「這2熱區優先」

新北23處疫苗接種站出爐　侯友宜拚單日施打5萬人「這2熱區優先」

新冠解藥找到了！科學家證實2藥物可抑制病毒

新冠解藥找到了！科學家證實2藥物可抑制病毒

莫德納、AZ效力多少？5大重點搞懂疫苗數據

莫德納、AZ效力多少？5大重點搞懂疫苗數據

關鍵字：

南韓莫德納疫苗原液mRNA日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

1790劑疫苗接種1955人！竹北市衛生所：客家人我驕傲

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

《滅亡》收視率創新低問題是「她」

月收入10幾萬還能爽領紓困金　陳時中回應了

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面