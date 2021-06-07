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印度神童最新預言：6／20將有「嚴重大事」！　終結疫情2關鍵曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

曾精準預言新冠疫情的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）3日公布最新影片「我們如何預防下一波疫情」，認為第二波疫情並非預料之外，再度強調疫苗並非解方，推動大規模接種的英國、以色列將在6月20日「發生嚴重的大事」並出現可怕浪潮，呼籲採取古老且自然的醫療方法來提升免疫力，並堅定信仰心中的神，才是擺脫眼前難關的真正關鍵。

▲▼ 印度神童最新預言。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲ 印度神童公布最新預言。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

阿南德首先提到，印度過去2個月的狀況令人難過，對印度與全球其他地區都帶來痛苦，認為政府、科學家及一般民眾若能遵循祖先流傳下來的古老占星術及傳統醫學「阿育吠陀」，便可分析整個世界的未來，找到預防疾病的方法。由於政府及專家的不重視，已經為公眾帶來巨大痛苦，造成印度在2月至4月損失無數生命。

他表示，科學界及政府談到預防疾病時，首先關注的即是疫苗接種，「從去年開始我就不斷重申，疫苗接種不是解決問題的方法」，並舉接種率名列前茅的塞席爾及智利為例指出，這些國家正經歷疫情以來最嚴重的爆發；接種快速的以色列與英國也面臨疫情惡化，6月20日後會變得更糟；而中國數據毫不公開透明，他也不認為中國狀況穩定，「我真的不相信疫苗免疫反應，且我們不知道疫苗的成分」，疫苗對變種病毒的效力也受到質疑。

阿南德說明，不論面對何種疾病，都可透過「阿育吠陀」強身健體，增強免疫力，提升整體力量，並呼籲保持健康的生活方式，而非依靠藥物。因為不論是對細菌或病毒，人體自然免疫力最為有效，認為這才是緩解疫情大流行的關鍵。他預言，目前的狀況還會持續很長一段時間，除非人們團結起來並迅速採取上述行動，也許就能在下一波疫情前化解危機。

從占星學看來，阿南德則認為，世界將經歷一段更加動盪的時期，人們應做好準備，「而我們是否能從（疫情）中恢復，取決於我們、政府及科學家如何對待這種疾病。我不相信這會在短時間內好轉，比起SARS疫情，這需要很多時間」，但經濟會在2022年5月後開始改善。

他強調，若人們能夠團結一心，便不須等待政府與科學家來教我們如何行動，必須主動開始健康的生活方式，照顧自己與他人。阿南德最後表示，最重要的是對心目中的神保持堅定信念，不論信仰為何，開始信神與堅定信念是度過難關的重要關鍵之一。

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