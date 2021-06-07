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台灣從抗疫典範跌跤！美媒評：「過度自滿、目光短淺」釀危機

（圖／王永泰攝）

▲台灣這波疫情從5月11日以來，累積確診病例已經超過1萬人。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣過去一年一直是全球在新冠肺炎抗疫下的成功典範，但近日國內新冠肺炎本土疫情大爆發，又同時面臨電力、水資源短缺等問題，嚴重影響全球關鍵半導體供應鏈。外媒《外交政策》（Foreign Policy）本月4日報導點評，台灣政府「過度自滿、目光短淺」，才會出現這麼多危機與問題。

駐台資深記者希爾頓（Hitlon Yip）在報導中指出，在新冠肺炎這場全球戰役中，第一個有完全執行防疫措施的國家就是台灣，過去這一年多來，台灣成功阻止新冠疫情在國內擴散，在過去全球多數國家飽受封城危機時，台灣民眾仍能維持正常生活，但「防疫的成功，掩蓋許多缺點」，像是疫苗採購不足，無視全球嚴峻疫情的「自滿情緒」， 機組員只需短暫3日隔離，同時低估變種病毒強大傳染力，總體評論台灣這次無法漂亮防守疫情到最後的關鍵，在於「台灣一直以2020年抗疫方法，抵抗今年的疫情」。

報導中強調，台灣政府、特別是衛福部長陳時中，長期有效應對疫情，的確值得全球高度讚揚，但他也必須為沒有做好大規模社區爆發準備，承擔相應責任。

《外交政策》同時分析，台灣檢測資源短缺，當局自5月22日後，持續以「奇怪雙重形式」報告本土病例，包括新病例與「校正病例」，突顯檢測能力的不足；同時，台灣政府忽略疫苗重要性，過去沒有積極獲取足夠劑量，現在又在疫苗取得管道上遭遇瓶頸，截至6月1日，全國僅不到2%民眾接種疫苗，嚴重影響當前的疫情控制。

希爾頓更強調，水資源短缺問題，嚴重影響台灣半導體產能，台灣半導體在2020年佔全球市場63％，單憑台積電就佔全球市場的54%，他在報導中指出，就算台灣最後真的成功抑制疫情，短缺能源、水源與氣候問題等，也會長期影響台灣，對安全構成極大威脅。

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