美3議員急訪台送疫苗！　聯合早報：防止台人變親中反美

▲美國跨黨派參議員訪問團7日抵台。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國三名跨黨派議員6日搭乘C-17運輸機旋風訪台，並捐贈給台灣75萬劑疫苗。《聯合早報》分析指出，拜登政府此舉最大的目的，是為了避免台灣民眾反對總統蔡英文的情緒，演變成親中反美，這也顯示了「美中疫苗大戰」正式開打。

新加坡《聯合早報》7日報導指出，美國、日本相繼對台灣捐贈疫苗，除了人道考量之外，最重要的就是替蔡英文政府引發民怨的疫苗與防疫策略解圍，避免反對蔡政府的聲浪，演變成親中反美，而這場美中疫苗戰，重點將放在救急和贏得人心的軟實力。

美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」已宣布，預計在2022年底前向亞洲提供10億劑疫苗，全面防堵中國大陸的疫苗外交策略。台灣師範大學東亞系主任林賢表示，目前國內對於疫苗政策的不滿正日漸發酵，民眾反對政府的聲浪，很有可能因為中國大陸願意捐疫苗，演變變成親中反美，「中國大陸目前領先，但美日已經意識到，救命救急的軟實力比經濟力量更深入人心。」

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新指出，蔡英文政府拒絕普篩、疫苗採購不足，也阻撓地方政府、企業和慈善團體自買疫苗，加上美國在台協會處長酈英傑5月表示美方不急於提供台灣疫苗，讓台灣民眾怨氣高漲，「因此這場疫苗外交戰，也同時要為蔡英文政府和美國對台形象解圍。」

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