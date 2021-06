▲男子為了見女友,竟然假扮新娘。(圖/翻攝自Twitter/Udayam)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦巴多希(Bhadohi)近來發生一起離奇事件,一名新郎意外在婚禮現場發現新娘竟然是男的,原來該名男子是新娘的男朋友,因為聽說女友要嫁人,才會穿著新娘裝希望能偷偷溜進女友房間。

男子假扮新娘被識破的影片近來在網路上瘋傳,影片中可看到,男子身上穿著傳統紗麗,戴著假髮和許多華麗飾品,不仔細看就像是一名美麗的新娘,不過他其實是新娘男友,特別潛入婚禮是想再見愛人一面。

這名男子的身分曝光後,遭到憤怒的新郎與新娘家人包圍,還有人當場扯下他的面紗並且賞巴掌,男子後來與等在屋外的2名朋友落荒而逃,最後沒有搶婚成功,也無法如願見到女友。

Man Wears Saree To Enter #Girlfriend's House, Watch What Happened When Relatives Catch Him #Bride #UttarPradesh pic.twitter.com/2gm0GIme5h