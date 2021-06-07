加拿大神秘腦疾已6人死亡！48人出現頭痛、幻覺　致病原因至今未明

▲加拿大爆發不明腦疾，患者會出現頭痛、失眠、幻覺等症狀，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

加拿大新不倫瑞克省（New Brunswick）自2015年起開始爆發的神秘腦疾，患病人數已上升至48人，患者年齡從18至84歲都有。罹患神秘腦疾的患者，將出現頭痛、失眠、產生幻覺、運動功能受損等症狀，當地醫生正急於找出致病原因。

綜合《紐時》等外媒報導，加拿大在2015年就開始出現這種不明原因導致的腦部疾病，案例逐年增加，2016年至2018年共有8起病例，2019年有11例，2020年上升至24例，今年也有5人染病。罹患神秘腦疾的患者會出現頭痛、失眠、幻覺、運動功能受損等症狀，至今已奪走了6個人的性命。

不少研究人員與醫生都試圖找出致病原因，有人將發病原因歸咎於手機訊號和水力壓力，甚至新冠疫苗上；也有人懷疑，這種疾病是莫斯科、北京或某國政府搞的鬼，卻被一一否定。神經學家馬雷羅（Alier Marrero）最初曾懷疑，腦疾與俗稱狂牛症的「庫賈氏症」（CJD）有關，但患者卻在隨後的CJD檢測中，呈陰性結果。

英屬哥倫比亞大學神經學家卡什曼（Neil Cashman）指出，研究團隊推測了引起疾病的幾種可能性。其一，這種疾病是由名為β-甲基氨基-L-丙氨酸（BMAA）的毒素所引起，這種毒素由藍綠藻產生，與帕金遜症和阿茲海默症等腦部疾病有關；其二是患者長期接觸新不倫瑞克海岸貝類中的神經毒素，軟骨藻酸（Domoic Acid）；其三則是由細菌、病毒或真菌等感染源所引起的一種新型朊病毒疾病（Prion Disease）。

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