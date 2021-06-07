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父娶27妻狂生150子！離家3兄弟曝驚人秘辛：第151位手足將誕生

▲布萊克摩爾全家福。（圖／擷取自kayezer0 抖音）

▲布萊克摩爾全家福。（圖／擷取自kayezer0 抖音）

實習記者陳培鈞／綜合報導

加拿大著名的一夫多妻制教主布萊克摩爾（Winston Blackmore），一生娶了27位妻子，並生下150個孩子。他的其中一位19歲兒子梅林（Merlin Blackmore），近日在抖音上公開表示，父親即將迎來第151個孩子，讓他無奈的說，很難保證這是不是最後一次，因為父母現今還在生小孩。

綜合外媒報導，現年64歲的布萊克摩爾是一位「一夫多妻」教會的首領，2002年離開後自成一派，不少追隨他的女信徒後來成為他的妻子，目前總計擁有27名妻子和151名小孩。布萊克摩爾曾在2017年被指控犯下重婚罪，但最終被判軟禁在家6個月。

布萊克摩爾19歲的兒子梅林（Merlin Blackmore）、莫里（Murray Blackmore）以及21歲的沃倫（Warren Blackmore），在脫離原生家庭組織後，便利用抖音公開了一夫多妻制的父親與兒時的家庭生活，引發許多網友熱議。

▲梅林在抖音表示，自己的父親即將迎來第151位孩子。（圖／擷取自kayezer0 抖音）

▲梅林在抖音表示，自己的父親即將迎來第151位孩子。（圖／擷取自kayezer0 抖音）

梅林分享道，同年出生的兄弟姊妹，名字都會是同個字母開頭，就像他與莫里一樣，都是Ｍ，而他們出生那年，一共有12個兄弟姊妹出生，其中有2人甚至是和自己同天出生，與沃倫同年出生的兄弟姊妹則有9人，最大的兄弟已經44歲，但最小的才剛出生。

梅林上周在抖音發布，自己的其中一個媽媽又懷孕了，兄弟姐妹的數量將會增加到151人，對於未來是否還可能有新的弟弟或妹妹，梅林無奈表示，很難保證這是不是最後一次，因為父母現今都還在生小孩。

沃倫則提到，他們會稱呼父親的每個老婆為母親，彼此間不會互相憎恨，反而會互相鼓勵，互相幫助，大家也會一起種植馬鈴薯、玉米以及番茄等食物，以支撐這150個孩子的生活。莫里分享，高中畢業前，曾經到一所公立學校報名了法律課程，當老師教到「一夫多妻制」這個單元時，書上有很大的篇幅，都在講述他們家的故事。
 

@kayezer0

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