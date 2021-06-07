衛生棉刺刺的！正妹近看「藏一根針」頭皮發麻　照片震撼網友

▲大陸一衛生棉裡面藏針。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

江西一女生近日購買了一包衛生棉，沒想到竟在衛生棉內發現針頭，約有正常針的三分之一。她控訴稱，「如果在我沒看到它的情況下，使用了它，可能就紮到肉裡了。」她隨後拍了一則影片PO上網投訴稱，目前只想知道針頭存在的時間和原因，也想提醒所有使用者多留意。

網傳影片顯示，女生控訴稱，剛打開衛生棉准備使用時發現有異物，撕開後竟發現一個針頭。涉事衛生棉品牌為「七度空間」，貨號為QUC9808，印有「合格」字樣。

七度空間微博認證主體為「福建恒安集團有限公司」，天眼查信息顯示，福建恒安集團有限公司成立於1985年3月，注冊資本約5.11億人民幣，法定代表人為施文博，經營範圍包括衛生用品和一次性使用醫療用品生產等。此外，恒安（中國）紙業有限公司已申請注冊「七度空間」系列產品商標，國際分類為日化用品、醫療器械、布料床單等，目前商標狀態多為已注冊。

隨後，七度空間通過官方微博「七度空間Space7」回應，七度空間在收到這位消費者的反饋後，已經第一時間成立專案小組對該事件進行調查，會盡快給出調查結果，七度空間一直以來把產品質量安全放在首位，品控有嚴格監控和保障。

▲官方致歉。（圖／翻攝自影片）

消息一出，網友瞬間炸鍋，尤其是購買過七度空間品牌用品的女性消費者。大量網友對此感到擔憂，表示要查清楚針頭怎麼放進去的，「是從外面扎進去的還是生產環節問題」，還有網友稱，「以後不用這個牌子。」

6月6日晚，「七度空間Space7」微博發布道歉聲明稱，「關於江西女子衛生棉發現針頭事件，七度空間牽涉其中，給消費者們造成困擾，我們深感抱歉!我們在收到消費者的反饋後，高度重視，第一時間成立專門工作小組對該事件加急進行調查!並與消費者取得聯系，在進行具體情況的溝通以及內部相關調查。調查清楚後，我們將第一時間公布調查結果。」