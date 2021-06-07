資優生陷疫苗危機！　紐西蘭防疫恐「比台灣還脆弱」

▲台灣疫情爆發成為各國借鏡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

過去被國際讚譽為防疫資優生的台灣，如今卻陷入本土疫情爆發，而同樣身為防疫模範生的紐西蘭，至今仍高居防疫冠軍。不過，紐西蘭就有專家指出，紐西蘭和台灣其實有共同的問題，就是疫苗接種率太低，該國的疫苗完全接種率僅有3.9％，「我們甚至比台灣更脆弱。」

奧克蘭大學醫學系教授戈爾曼（Des Gorman）表示，台灣疫情爆發對紐西蘭來說是一個危險信號，「這些透過良好隔離封鎖措施的國家，面臨著一個真正的問題，那就是如何重新適應和恢復經濟和生活方式。」他提到，台灣邊境管理、接觸者追蹤做得非常好，但還沒有達到所需的免疫標準。

戈爾曼提到，台灣和紐西蘭的共同問題就是疫苗接種率太低。根據英國《金融時報》統計，台灣每100人僅 2.9人接種第一劑，目前尚無接種第二劑的統計數字；紐西蘭每100人有8.8人接種第一劑，第二劑則為4.8人。

▲紐西蘭4月底舉辦大型演唱會，不用戴口罩也不必保持社交距離。（圖／達志影像／美聯社）



台灣和紐西蘭在推廣新冠疫苗接種遇到的瓶頸就是，疫苗供貨量仍不穩定，紐西蘭已採購1000萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗，但扣掉已接種的56萬餘劑，目前存貨僅剩30萬劑；台灣向阿斯特捷利康（AZ）和莫德納（Moderna）訂購2000多萬劑疫苗，目前僅有70多萬劑AZ疫苗抵台。

由於印度疫情大爆發，造成全球疫苗供應鏈不穩定，最新消息指出，紐西蘭必須等到7月底才能得到新一批供貨。紐西蘭新冠肺炎防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）說，輝瑞已經承諾在9月底會交付所有疫苗。

戈爾曼說，台灣和紐西蘭未來仍需仰賴隔離、檢疫、接觸者追蹤和篩檢來對抗疫情，但台灣的方式更有效率，「我們應該看看台灣，我們應該感到非常害怕，因為它告訴我們，在社區全面接種疫苗之前，我們是多麼脆弱。」

戈爾曼表示，「我們甚至比台灣更脆弱，我們不僅沒有接種疫苗，我們的邊境管制仍漏洞百出，對於接觸者的追蹤遠遠不夠，我們只是祈禱能夠像過去一樣幸運。」

►疫苗採購不足！美媒談台灣「過度自滿」 電水短缺恐釀半導體危機

►亞洲與歐美差距曝！模範生疫苗慢打成後段班 2025才達群體免疫

►法更新入境管制！台灣列「橘區」不如日韓 需附PCR陰性報告

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast