民怨輪不到疫苗！女醫曝「未依序施打下場」：搶在前面沒比較好

▲高風險群優先施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

指揮中心公布疫苗優先施打的11順位，許多人整排看下來根本輪不到自己，健康成人想打疫苗得等前面11類民眾打完才輪得到。前立委林靜儀醫師表示，很多人抱怨自己不知道何時才能接種疫苗，但其實普遍施打後會產生「群體免疫力」，連帶降低未接種疫苗者的感染機率。

林靜儀在臉書指出，目前疫苗施打順序分為11類優先族群，很多人抱怨自己根本不在名單上，接種疫苗的日子遙遙無期，其實疫苗除了讓接種個體產生免疫力，「也在群體普遍施打之後，造成群體免疫力」，這也是為什麼有些小孩沒打過麻疹、日本腦炎疫苗仍然好好的，因為其他小朋友都接種了，便會形成群體免疫力，沒打疫苗者的感染風險跟著降低。



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她也舉了流感疫苗的例子，每年也是從高風險族群或是慢性病者開始接種，這些族群都打完後才開放給「有打有保庇」族群，「先把高風險群守下來，也是降低醫療量能需求的重要關鍵，高齡者塞爆醫院之後，連青壯年接受醫療照護的機會都會受到影響」，也就是說「搶在高風險群之前你不會比較有利啦！」

網友回應，「本來就是要依照順位施打，哪一國不是這樣，有急需自費也沒什麼好異議的」、「疫苗這件事也突顯了台灣一般缺乏對專業的尊重和信任，買疫苗、打疫苗、研發疫苗都是專業好嗎」、「為了一點小錢故意在亂，明明就已經搶先施打，付點小錢先打先享受保護力很難理解？」

疫苗接種優先順序：

第1類：醫事人員

第2類：中央與地方防疫人員（包含機場CIQS人員）

第3類：高接觸風險第一線人員（航空機組員、防疫旅館員工、防疫專車駕駛）

第4類：因特殊情形必須出國者

第5類：長照、社福機構人員

第6類：75歲以上

第7類：警察、憲兵

第8類：軍人

第9類：65至74歲

第10類：19至65歲的嚴重疾病高風險群

第11類：50至64歲