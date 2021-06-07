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民怨輪不到疫苗！女醫曝「未依序施打下場」：搶在前面沒比較好

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲高風險群優先施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

指揮中心公布疫苗優先施打的11順位，許多人整排看下來根本輪不到自己，健康成人想打疫苗得等前面11類民眾打完才輪得到。前立委林靜儀醫師表示，很多人抱怨自己不知道何時才能接種疫苗，但其實普遍施打後會產生「群體免疫力」，連帶降低未接種疫苗者的感染機率。

林靜儀在臉書指出，目前疫苗施打順序分為11類優先族群，很多人抱怨自己根本不在名單上，接種疫苗的日子遙遙無期，其實疫苗除了讓接種個體產生免疫力，「也在群體普遍施打之後，造成群體免疫力」，這也是為什麼有些小孩沒打過麻疹、日本腦炎疫苗仍然好好的，因為其他小朋友都接種了，便會形成群體免疫力，沒打疫苗者的感染風險跟著降低。

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她也舉了流感疫苗的例子，每年也是從高風險族群或是慢性病者開始接種，這些族群都打完後才開放給「有打有保庇」族群，「先把高風險群守下來，也是降低醫療量能需求的重要關鍵，高齡者塞爆醫院之後，連青壯年接受醫療照護的機會都會受到影響」，也就是說「搶在高風險群之前你不會比較有利啦！」

網友回應，「本來就是要依照順位施打，哪一國不是這樣，有急需自費也沒什麼好異議的」、「疫苗這件事也突顯了台灣一般缺乏對專業的尊重和信任，買疫苗、打疫苗、研發疫苗都是專業好嗎」、「為了一點小錢故意在亂，明明就已經搶先施打，付點小錢先打先享受保護力很難理解？」

疫苗接種優先順序：

第1類：醫事人員
第2類：中央與地方防疫人員（包含機場CIQS人員）
第3類：高接觸風險第一線人員（航空機組員、防疫旅館員工、防疫專車駕駛）
第4類：因特殊情形必須出國者
第5類：長照、社福機構人員
第6類：75歲以上
第7類：警察、憲兵
第8類：軍人
第9類：65至74歲
第10類：19至65歲的嚴重疾病高風險群
第11類：50至64歲

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