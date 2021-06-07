台積電、英特爾都在乾旱「亞利桑那」設廠　四大優勢曝光

▲英特爾與台積電都選在亞利桑那設廠。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英特爾今年3月宣布，計劃斥資200億美元在亞利桑那州新建兩家晶片廠，台積電去年也表示，將在亞利桑那州投資120億美元建造一座工廠。眾所周知晶片製製造需要用水，可是為何這些大廠都選擇在亞利桑那設廠，外媒整理出了包括稅收、地震、其他天災、綠能等四大優勢。

綜合外媒報導，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）氣候數據中心的數據顯示，1970年至2000年間，亞利桑那州的年平均降雨量僅為13.6英寸 （345毫米），使其成為全美第四乾旱的州。

權威研究機構Gartner副總裁艾倫·普利斯特利（Alan Priestley）表示，水是半導體製造的關鍵要素，但亞利桑那州的基礎建設，可以確保有足夠的供應來滿足產業當下的需求。

研究公司Forrester副總裁兼研究總監格倫·奧唐奈（Glenn O'Donnell）表示，晶片製造廠能夠「嚴格地按規定回收水」，這有點像封閉建築裡的游泳池，在密閉的空間裡，蒸發的水可以利用除濕機捕獲，並返回游泳池，工廠也會用自己使用的水做類似的事情。

普利斯特利認為，在最初的選址過程中，當地的稅收減免和激勵措施，也發揮了重要作用土地可獲得性、土地成本、住房成本和當地經濟也將被考慮在內。

奧唐奈則點出，亞利桑那地質穩定性不易發生地震，以及相對較低的其他自然干擾風險，對晶片製造商頗有吸引力，「晶片廠不能搖晃，甚至不能有輕微的晃動，他們把工廠建在岩盤上，使其保持靜止，即使是芮氏規模0.5的震盪都可以毀掉晶片廠。

奧唐奈還指出， 亞利桑那州也不 受颶風和野火等大多數其他自然災害的影響，憑藉充足的陽光，亞利桑那州還擁有可靠、 充足和「綠色電力」，而晶片工廠需要鋼鐵廠規模的電力。

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