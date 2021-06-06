杜拜高樓現裸女群搔首弄姿！攝影師賣「獨家畫面」…還可互動2天

▲杜拜一群東歐女子在大樓陽台拍祼照遭逮，攝影師近日將出售「獨家畫面」。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

杜拜警方4月逮捕了40名身材火辣的年輕女子，因為她們公然全裸站在高樓的玻璃陽台，還有一名男子對他們瘋狂拍照，並將這些不雅的照片與影片上傳到推特，違反了阿聯酋的公共禮儀法，最高可判刑6個月。如今，這名攝影師竟架設網站，準備將當天拍攝的「幕後花絮」售出。

根據《太陽報》（The Sun）報導，41歲的攝影師格雷琴（Vitaly Grechin）4月在杜拜摩天大樓的透明玻璃陽台上，拍攝至少12名裸女「一字排開」的不雅影片，誇張行徑被附近大樓的民眾目擊。而他最近還架設網站，打算將獨家拍攝的幕後花絮賣給「出價最高的人」

▲妙齡女子在大樓陽台拍祼照被發現。（圖／翻攝自推特「@Yama_Rajano」）

報導指出，該影片的內容從未發布過，因此只有得主可以觀看這段「高品質內容」，並有權使用、分享或出售自己認為合適的片段。另外，影片得主還可與模特兒們參加為期2天的特別活動，但不包括任何性行為及其他色情活動。

格雷琴架設的網站上顯示，他們團隊所製作的內容以及類型幾乎沒有限制，不過女性有權拒絕讓她們感到不舒服的提議。未來影片會以非同質化代幣（NFT）出售，通過加密貨幣出售並存儲在區塊鏈上的數字資產，確保資產是唯一並只屬於一個人。

▲至少有40名女子遭逮捕。（圖／翻攝自推特）

杜拜警方先前逮捕40名相關涉案女子，她們皆來自俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭等國，在影片中出現的女子年齡皆在20歲出頭，因為違反阿聯酋的法律，這些女子可能面臨最多6個月的有期徒刑，以及罰金1000英鎊（約新台幣4萬元）。根據伊斯蘭律法，散播這類「引人性趣」的東西，同樣也可能面臨罰錢和牢獄之災。

對此，格雷琴在拘留期間強調，他在杜拜所拍攝的作品並不是色情片，「這在世界上任何地方都被認為是正常的，這是藝術，一種獨特的鏡頭」。不過對於這些女子後來必須在監獄待上10天，他也坦承很後悔，並認為自己應該對此負責，「大家無法想像我必須支付多少的律師費…這讓我很想哭。」