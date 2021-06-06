日本首次發現新型變異株C36　東京都知事懇求市民：千萬不要出門

▲東京都官員證實，機場檢疫發現從未出現過的病毒株，懷疑可能是C36。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

日本東京都4日證實，近來出現了新的新冠變種病毒，是過去機場檢疫從未發現的，經過專家研究，懷疑可能是近日開始在各國出現的C36變異株。

根據日媒NHK報導，東京都官員表示，一名50多歲男子5月中旬從北非地區返國後確診，經東京公眾衛生研究所調查，從他身上發現了未知的新冠病毒株C36，這是日本境內首例。

官員表示，C36擁有印度變異株L452R的部分特徵，卻又有所不同，目前已在美國、德國、英國等全球34個國家被發現，但由於還不清楚其感染性和實際型態，後續將與中央合作進行調查，對病毒進行基因組分析。

▲東京都知事小池百合子。（圖／達志影像／美聯社，下同）

報導指出，目前東京感染印度變種病毒有28人，但主要流行的還是英國變種病毒N501Y，佔新增病例數的83％，比上週增加約1％。不過，東京外出人潮連續3週激增，讓東京都知事小池百合子不得不喊話「千萬！千萬！千萬避免外出，希望大家遵守！」

日媒分析，日本疫情有趨緩跡象，而實施緊急事態宣言的東京、大阪等地的一週平均新增確診數也在下降，僅沖繩縣持續增加，不僅5日新增261例，病床使用率更高達96.1％，其中重症患者佔58.1％。

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