　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本首次發現新型變異株C36　東京都知事懇求市民：千萬不要出門

▲▼新冠肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲東京都官員證實，機場檢疫發現從未出現過的病毒株，懷疑可能是C36。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

日本東京都4日證實，近來出現了新的新冠變種病毒，是過去機場檢疫從未發現的，經過專家研究，懷疑可能是近日開始在各國出現的C36變異株。

根據日媒NHK報導，東京都官員表示，一名50多歲男子5月中旬從北非地區返國後確診，經東京公眾衛生研究所調查，從他身上發現了未知的新冠病毒株C36，這是日本境內首例。

官員表示，C36擁有印度變異株L452R的部分特徵，卻又有所不同，目前已在美國、德國、英國等全球34個國家被發現，但由於還不清楚其感染性和實際型態，後續將與中央合作進行調查，對病毒進行基因組分析。

▲▼ 東京都知事小池百合子,Yuriko Koike。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京都知事小池百合子。（圖／達志影像／美聯社，下同）

報導指出，目前東京感染印度變種病毒有28人，但主要流行的還是英國變種病毒N501Y，佔新增病例數的83％，比上週增加約1％。不過，東京外出人潮連續3週激增，讓東京都知事小池百合子不得不喊話「千萬！千萬！千萬避免外出，希望大家遵守！」

日媒分析，日本疫情有趨緩跡象，而實施緊急事態宣言的東京、大阪等地的一週平均新增確診數也在下降，僅沖繩縣持續增加，不僅5日新增261例，病床使用率更高達96.1％，其中重症患者佔58.1％。

▲▼新冠肺炎,日本東京。（圖／達志影像／美聯社）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／芒種致災大豪雨！台南「大雷雨5連發」　鄭明典：有排水問

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本首次發現新型變異株C36　東京都知事懇求市民：千萬不要出門

「拜登好友」短時間來台2次！參議員團周日到　涉外人士：凸顯這件事

一家4口湖邊慶生成悲劇！　他獨留岸上痛哭「拍下父兄溺斃」網心碎

美校不認Covaxin！她接種2劑被要求「補打另款疫苗」　安全性存疑

3歲萌娃餓死內幕曝！親姊「當狗養」棄公寓後逃家　5個月只吃麵包

車頭嚴重凹陷！小客車硬闖平交道「遭火車彈飛3m」　父女檔重傷

連續2星期吃麥當勞還瘦1.7kg！　健身教練曝1成功關鍵

中國批評無須理會！　菅義偉外交顧問：迅速捐台疫苗才有意義

抖音挑戰「生吞1匙粉末」　20歲網紅心臟病發送醫

研究：印度第2波疫情「禍首是印度變種」　傳播率高出英國變種50％

大S驚爆離婚汪小菲！「辦手續中」　男方發文回應了…她曝背後原因

網友勸「別公審沒戴口罩的民眾」 嘆：做工脫口罩吃飯慘被當破口

張蘭聽汪小菲婚變：我家的事我都不知　小S曾爆大S「不要吵架就說要離婚」

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

超暖！林俊傑重製抗疫歌曲《手牽手》　揪「11位金曲入圍歌手」隔空合唱

婦人無罩隨機chill坐機車吃早餐　垃圾邊吃邊丟、飲料塞後座閃人

吳興街淹水！轎車駛過帶起波浪 「刷倒8台機車」網驚：賠償算誰的

中國大陸被台拒絕疫苗怒了！　批民進黨嚴重哈日哈美：不可救藥

外送員騎車「勇闖忠孝東路運河」使命必達！網笑：你的食物我守護

日本首次發現新型變異株C36　東京都知事懇求市民：千萬不要出門

「拜登好友」短時間來台2次！參議員團周日到　涉外人士：凸顯這件事

一家4口湖邊慶生成悲劇！　他獨留岸上痛哭「拍下父兄溺斃」網心碎

美校不認Covaxin！她接種2劑被要求「補打另款疫苗」　安全性存疑

3歲萌娃餓死內幕曝！親姊「當狗養」棄公寓後逃家　5個月只吃麵包

車頭嚴重凹陷！小客車硬闖平交道「遭火車彈飛3m」　父女檔重傷

連續2星期吃麥當勞還瘦1.7kg！　健身教練曝1成功關鍵

中國批評無須理會！　菅義偉外交顧問：迅速捐台疫苗才有意義

抖音挑戰「生吞1匙粉末」　20歲網紅心臟病發送醫

研究：印度第2波疫情「禍首是印度變種」　傳播率高出英國變種50％

王宏育／千金難買早知道！重返安全樂土的「必要條件」

法網／斯威雅蒂拚衛冕賞蛋30種子　持續一盤未失挺進16強

「倉鼠收納包」肉肉臉擠一坨超Q萌　瑪利歐露營小物在家也可以野餐

8小時速搭50頂篩檢站帳篷　國軍馳援竹科建防疫堡壘

車票都搶光了！　哈孝遠怒吼：別讓你們的家人過最後一次端午節

快訊／深夜暴雨意外！國道1號前車突打滑　「3車追撞」4送醫

錯失主場晉級機會　唐西奇：雷納德摧毀了我們

30歲女星打完AZ疫苗5副作用強烈！　「痛到像在燒」曝緩解秘招

環時稱「民進黨要捐30萬AZ疫苗」！指揮中心回應了

魏蔓素顏照挨批「差太多了吧」　反擊酸民：不要躲起來造口業！

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

國際熱門新聞

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

日本首次發現新型變異株C36

她死後才確診　葬禮群聚10人染疫

7家人染疫死　她無法接受打擊又1死

拜登好友來台2次！涉外人士分析

她打完2劑國產疫苗　美校不認要求補打

日擬供越南200萬劑疫苗　最快6月中配送

慶生成悲劇　他親手拍下父兄溺斃

女童火車上睡著　遭抱進廁所逼吞吐

北韓傳「拒打美國疫苗」：怕被偷塞病毒

3歲萌娃餓死內幕曝！被親姊「當狗養」

她幫未婚夫紋身防出軌　網：千萬別嫁！　

對抗北京疫苗外交！日本與美聯手這2國將受惠

滿地都是屍體　家屬被迫開屍袋認屍

更多熱門

相關新聞

中研院士斷言：國產疫苗7月做不出來

中研院士斷言：國產疫苗7月做不出來

近日疫苗議題爭論不休，進口疫苗與自製國產疫苗之間不斷攻防，讓外界看不透。對此，中研院院士陳培哲痛批，讓高端、聯亞、國光3家公司製作蛋白次單位疫苗，根本就是「讓中餐廳師傅做法國菜」，「民進黨政府就是不相信科學！」

群創竹南廠500移工　快篩全陰性

群創竹南廠500移工　快篩全陰性

即／台積電竹科廠1確診　遭京元波及

即／台積電竹科廠1確診　遭京元波及

台鐵端午連假賣光！她跪求：去退票

台鐵端午連假賣光！她跪求：去退票

基隆挺醫護住宿專案　漁市高規格防疫

基隆挺醫護住宿專案　漁市高規格防疫

關鍵字：

世界疫情新冠疫情東京變種病毒新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

全民普發1萬紓困金？最快通過時間點曝

即／台積電竹科廠1確診　遭京元波及

端午連假破口　台鐵實施鎖位停售

2子南下返鄉　硬朗爸突病危！醫師崩潰

指揮中心：6/7起全民都可免費打疫苗

快訊／陳零九確診遭網友辱罵...女友自責道歉了

汪小菲年年罵台灣「連許雅鈞也受不了」

群創竹南廠500移工　快篩全陰性

全家6人確診控隱匿疫情　指揮中心回應

致災暴雨排行出爐！台南大雷雨6連發

台鐵端午連假「台北-高雄」賣光

汪小菲考兒女「你哪裡人」教育方式曝

疫情期間去市場！買「7樣菜」一聽金額臉綠了　

封城圍堵？陳時中跟專家討論　四級警戒措施看這

AZ疫苗紙盒印「meiji」商標　網一查嚇傻

更多

最夯影音

更多
大S驚爆離婚汪小菲！「辦手續中」　男方發文回應了…她曝背後原因

大S驚爆離婚汪小菲！「辦手續中」　男方發文回應了…她曝背後原因
網友勸「別公審沒戴口罩的民眾」 嘆：做工脫口罩吃飯慘被當破口

網友勸「別公審沒戴口罩的民眾」 嘆：做工脫口罩吃飯慘被當破口

張蘭聽汪小菲婚變：我家的事我都不知　小S曾爆大S「不要吵架就說要離婚」

張蘭聽汪小菲婚變：我家的事我都不知　小S曾爆大S「不要吵架就說要離婚」

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面