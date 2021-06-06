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搶救9837萬人民！越南急購3000萬劑AZ疫苗　去年初就先給押金了

▲▼越南,新冠肺炎,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲越南注射新冠疫苗情況。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

越南自購3000萬劑AZ疫苗，負責談判的越南疫苗股份公司（VNVC）近日透露當中細節，為了順利達成合約，VNVC於2020年初AZ還在臨床研究階段時就給了3000萬美元的押金。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，VNVC最近首次透露談判購買3000萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的細節。

不過，在全球疫苗供應短缺的形況下，截至目前，AZ僅交付兩批越南自購、共計約40萬劑疫苗。

VNVC供應系統總監武氏秋河（Vu Thi Thu Ha）表示，為順利達成採購合約，VNVC在2020年初AZ疫苗處於臨床研究階段時，就針對出資訂購疫苗一事主動諮詢越南衛生部。

她說，在衛生部支持下，為主動且及時取得疫苗，VNVC已出資近3000萬美元（新台幣約8.3億元）押金，期盼疫苗正式獲得流通許可後，越南能獲得以優惠價格購買疫苗的權利。

武氏秋河指出，VNVC當時的想法是萬一遇到風險，VNVC將自負；如果成功，將能保護數以萬計民眾健康。

▲▼越南新冠肺炎篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南新冠肺炎篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

除了資金，VNVC還必須向疫苗製造商證明疫苗進口、保存、運輸、部署接種能力，並承諾在疫苗部署接種工作中實現平等、反欺詐、反傾銷和反價格上漲等原則，確保製造商追求的「公平疫苗」目標。

越南官媒越通社（VNA）報導，目前已收到4批、共計近290萬劑的AZ疫苗，其中2批自購，另2批則由2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）提供。

越南於2月24日收到的11萬7600劑，以及5月25日運抵的28萬8000劑都是自購；4月1日的81萬1200劑和5月16日的168萬2000劑則來自COVAX。

▲▼越南,新冠肺炎,檢測。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南民眾等著新冠肺炎檢測。（圖／達志影像／美聯社）

越南目前已核准3支疫苗緊急狀況使用許可，包括AZ、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）以及中國國藥集團（Sinopharm）疫苗。

越南預計到了2021年底會擁有約1.2億劑疫苗，包括來自COVAX的3890萬劑、3000萬劑自購的AZ以及輝瑞（Pfizer）與合作夥伴德國生技公司BioNTech所共同開發的3100萬劑疫苗，另還有2000萬劑的Sputnik V。

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