沖繩疫情嚴峻「居日本之冠」！東京大阪趨緩　病例數仍難減

▲沖繩。（圖／達志影像／美聯社）



中央社

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，沖繩縣最近一週每10萬人口新增確診數仍居日本之冠，疫情持續嚴峻；東京都及大阪府疫情稍緩，但新增病例數似難再往下減少。

日本《琉球新報》報導，沖繩縣5日新增261例確診病例，連續5天單日新增逾200例，較昨天247例增加14例。最近一週每10萬人口新增確診數雖然稍減，仍以120.58人高居日本之冠，跟排名第2的北海道39.72人相比，仍是逾3倍的高水準。

沖繩縣至今專用病床使用率仍高達96.1%，重症患者病床使用率58.1%。

日本放送協會（NHK）報導，東京都5日新增436例確診病例及8例死亡病例，在確診病例部分，較上週減少103例，已連續23天低於上週同日（例如本週六低於上週六），但新增病例數無法再明顯減少。

東京都至今累計病例數16萬3329例，包括2103例死亡病例；重症患者數跟昨天同為62人。

大阪府5日新增174例確診病例及8例死亡病例，至今累計病例數10萬720例，包括2412例死亡病例。

北海道5日新增276例確診病例及16例死亡病例，至今累計病例數3萬9309例，包括1179例死亡病例。

厚生勞動省表示，全境目前使用人工呼吸器及在加護病房內接受治療的重症患者數，較昨天減少41人，總數已降到1157人。