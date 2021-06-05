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「拜登好友」短時間來台2次！參議員團周日到　涉外人士：凸顯這件事

▲▼蔡英文曾於2019年4月在總統府接見昆斯。（圖／總統府提供）

▲蔡英文曾於2019年4月在總統府接見昆斯。（圖／總統府提供）

中央社

針對美國總統拜登「超級好友」、聯邦參議員昆斯等人6日訪台。涉外人士今天說，訪團在結束韓國行程後來訪，顯見美方對台灣的重視，這也是短時間內兩次有「拜登超級好朋友」來台。

美國在台協會（AIT）今天宣布，美國聯邦參議員譚美．達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth），參議院軍事委員會成員丹尼爾．蘇利文（Daniel Scott Sullivan），參議院外交委員會成員克里斯多福‧昆斯（Christopher Andrew Coons），將於6日訪台。

總統府隨即在第一時間表示，基於防疫考量，總統蔡英文將在國軍空軍松指部機場貴賓室接見訪團。

涉外人士晚間指出，美國網路媒體Politico曾揭露昆斯與美國總統拜登（Joe Biden）友好，一度是國務卿人選之一。後來拜登任命昔日幕僚布林肯（Antony Blinken）任國務卿，並表達「需要昆斯留在參議院」，顯見昆斯的重要性。

涉外人士說，這也是繼前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）4月訪台後，短時間內第二次有「拜登超級好朋友」來台。

▲▼總統蔡英文上午接見美國聯邦參議員昆斯（Chris Coons）與何珊（Maggie Hassan）訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文先前接見美國聯邦參議員昆斯（Chris Coons）與何珊（Maggie Hassan）訪問團。（圖／總統府提供）

涉外人士表示，訪團3位參議員由跨黨派組成，雖然黨派不同，但3位參議員都是長年堅定支持台灣的「台灣好朋友」，其中並有兩位曾經訪問過台灣。民主黨籍的達克沃絲、共和黨籍的蘇利文2名參議員皆為參議院軍事委員會成員，曾多次在美國會投票力挺友台議案，或連署友台聯名函。

涉外人士說，這次的訪團也是聯邦參議院軍事委員會自去年全球疫情爆發以來，首度規劃的國際訪團，並把台灣納入優先訪問對象。其中，蘇利文曾於2016年，蔡英文甫就任總統時，隨時任參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）訪台。

更值得注意者，昆斯除承接拜登的德拉瓦州參議員選區，與拜登關係極為親近外，他也是「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）及「台北法」（TAIPEI Act ）的共同提案人。

涉外人士表示，昆斯曾在2019年「台灣關係法」40 週年之際訪問台灣，期間曾與蔡總統會談。

涉外人士說，由於近期台灣疫情較為嚴峻，訪團展現高度誠意，完全配合相關防疫措施，當天抵達、當天離開，在台灣停留約3小時，活動範圍僅限於空軍松指部機場貴賓室，避免與大眾接觸。

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