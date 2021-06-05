車頭嚴重凹陷！小客車硬闖平交道「遭火車彈飛3m」　父女檔重傷

【速報】東武野田線で電車と乗用車が衝突 春日部市https://t.co/luaLQsdAaY— 日テレNEWS (@news24ntv) June 5, 2021
5日午前10時半ごろ、埼玉県春日部市の東武野田線・豊春駅付近の踏切内で、電車と車が衝突する事故がありました。 pic.twitter.com/EB4K3uGLtk
記者王佩翊／編譯
日本埼玉縣春日部市5日上午發生一起小客車誤闖平交道的事件，該輛淺藍色小客車隨即被行駛過的火車撞上，車頭嚴重凹陷，當場被撞到3公尺遠之處。車上的38歲駕駛與8歲女童重傷、4歲男童輕傷，3人都被送往醫院急救。當時列車上共載有400名乘客，所幸無人受傷，列車也沒發生脫軌意外。
根據《日本放送協會》、《每日新聞》報導，埼玉縣春日部市東武野田線的豐春站附近一處平交道，5日上午10時25分左右，一輛自小客車不知為何誤闖已經放下欄杆的平交道內，等到發現時早已動彈不得。根據現場目擊民眾表示，在衝撞意外發生前，男駕駛還曾經下車到車外求救，怎知卻還是來不及。
從日媒所拍攝到的空拍畫面可以看到，小客車火車撞到後，被彈飛到3公尺遠之處，與火車接觸到的車頭、車體左後側，也因受到巨大撞擊，嚴重毀損。
當事小客車由現年38歲的男子駕駛，當時車上還載有一名8歲的女童與4歲男童，雖然警消到場時，3人仍有意識，但是男性與女童傷勢嚴重，隨即被送往醫院急救。另一方面，列車上沒有出現傷亡，火車受到撞擊後也並未發生脫軌意外。未來警方將會持續深入調查，以釐清詳細事發經過。
受該起事故影響，野田線岩槻至春日部區間，列車延誤2小時40分鐘，影響範圍約有9000人。
【10時半ごろ】東武野田線で電車と乗用車が衝突 埼玉・春日部市https://t.co/UbiNooFq1c— ライブドアニュース (@livedoornews) June 5, 2021
警察などによると、車に乗っていた大人1人と子ども2人がけがをした。詳しいけがの程度はわかっていない。この事故の影響で東武線は岩槻駅と春日部駅の間で運転を見合わせている。 pic.twitter.com/tctgngcsgf
Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast
讀者迴響