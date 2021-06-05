3歲萌娃餓死內幕曝！親姊「當狗養」棄公寓後逃家　5個月只吃麵包

▲南韓慶北龜尾市3歲女嬰遭棄置空屋餓死，案情撲朔迷離。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道龜尾市3歲女童從去年8月遭「母親」金姓女子（實為胞姊）棄置公寓，今年2月被發現餓死住處，金女一審被判處20年重刑。判決書指出，金女離家前會在臥室電視附近留下麵包、粥、牛奶等，讓女童獨自待在公寓，最長每隔3至4天才會返家放食物，直到因懷孕待產無法返回公寓，才導致女童餓死。

根據《韓聯社》報導，22歲的金女從2019年11月前夫離家出走後，便獨自一人撫養女童，不料該年12月卻發現懷上現任丈夫的孩子，2020年3月決定搬到丈夫住處，過上美好且甜蜜的「同居生活」，獨自留24個月大的女童在原本的公寓，只有趁丈夫白天工作時才會返家照顧女童，而在丈夫下班後、或是休假時，則將女童獨自留在公寓。

判決書指出，金女從星期一至星期四的晚間，會將瑪德蓮蛋糕等6至10個麵包、1碗粥、4瓶200毫升的牛奶放在主臥房電視附近，星期五則會放比平常更多的量，教導獨自在家的女童飢餓時可以取用，隔日早晨回公寓時發現，女童會吃掉大部分食物，只留下牛奶，這樣的生活持續5個多月。

直到2020年8月10日最後一次探視以後，金女大腹便便、準備生下腹中的胎兒，因此再也無法前往舊公寓探視女童，也未囑託同住該棟公寓的母親（石姓女子，女童的生母）或鄰居代為照顧，導致女童被活活餓死。事後，金女早有預感女童已餓死，卻因內心恐懼而未曾再踏足舊公寓。

一審法官李潤鎬（이윤호）表示，「金女深知女童被獨留在公寓卻不會哭泣，且女童不懂如何打開大門外出，卻還是沒有做出適當的措施，就這麼把孩子留在舊公寓內，導致其死亡。舊公寓不僅遭到斷電、且沒有食物，我無法想像女童死前經歷的飢餓、孤獨、恐懼究竟到達哪種程度。」

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