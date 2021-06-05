研究：印度第2波疫情「禍首是印度變種」　傳播率高出英國變種50％

▲ 呼吸困難的確診者使用氧氣罩。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，隨著變異毒株在多國現蹤，疫情更加難以掌控。印度官方機構最新研究結果顯示，最早在印度發現的B.1.617.2毒株（Delta variant）正是引爆印度第二波疫情的罪魁禍首，不僅較英國變種病毒B.1.1.7（Alpha variant）更具傳染性，也較易突破疫苗防護。

《印度時報》5日報導，來自印度國家疾病控制中心、基因與綜合生物研究所（CSIR-IGIB）、新冠肺炎科學顧問團隊（INSACOG）等機構的科學家組成團隊，採集10427名成人樣本進行研究，發現印度變種病毒展現出高傳播性，估計其傳播率較英國變種高出50％，病毒載量似乎也較高，致死率（CFR）則沒有差異。

科學家說明，B.1.617.2能夠導致「疫情急速升溫」（very fast-rising outbreaks），更重要的是可能造成更多「突破性感染」（vaccination breakthroughs），即接種疫苗後仍確診的案例，「全球需要強而有力的公衛措施來遏制其傳播。」

While much more remains to be done, three takeaways for now are. 1) Delta (B.1.617.2) is more transmissible than Alpha (B.1.1.7). 2) There seems to be greater immune escape and reinfection. 3) Fully vaccinated breakthroughs were disproportionately due to Delta. https://t.co/UVkOpUUZDr — Anurag Agrawal (@AnuragAgrawalMD) June 3, 2021

CSIR-IGIB主任阿加渥（Anurag Agarwal）在推特發文說明，這份研究顯示3個重點，即印度變種較英國變種更易傳播，具有更大的免疫逃脫反應（immune escape）與使人再度感染的機會，以及更容易突破完整接種疫苗形成的保護力。

針對印度北部第二波疫情起源，報告指出，德里4月爆發疫情以前，喀拉拉邦、馬哈拉什特拉邦及旁遮普邦已經爆發。儘管1月未在喀拉拉邦發現「令人擔憂的變種病毒」（VOC），但馬哈拉什特拉邦疫情與印度變種有關，旁遮普邦疫情則與英國變種有關，可見印度變種疫情最早在馬哈拉什特拉邦現蹤，接著是德里、古吉拉特邦、泰倫加納邦、安德拉邦及西孟加拉邦等。

德里感染印度變種的個案2月僅佔整體約5%，英國變種則佔20%，但前者盛行率迅速超越後者，至4月中已達到65％。

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