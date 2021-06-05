剛贈台124萬劑！日本與美聯手抵抗「北京疫苗外交」　又有2國受惠

▲越南與馬來西亞有望成為日本下一波疫苗捐贈的受惠國家。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府日前宣布要將部分AZ疫苗提供給台灣，首批124萬劑疫苗也在4日抵台。日媒報導，日本當局接下來也將以無償的方式提供疫情嚴重的越南與馬來西亞疫苗。據悉，日本此舉是為了制衡北京當局的疫苗外交，未來也將持續與美國合作，繼續提供其它國家疫苗。

根據《讀賣新聞》報導，日本目前已經緊急批准使用輝瑞、莫德納以及AZ等3款疫苗，同時與3家公司分別簽訂合約。然而由於已經確保國民的施打劑數，因此日本當局決定暫時將不會使用到的疫苗配額捐贈給所需的國家與地區，首先就鎖定台灣，首批124萬劑AZ疫苗也在4日到貨。

▲馬來西亞疫情嚴重，民眾排隊等待接種疫苗。（圖／路透社）

有鑑於越南與馬來西亞的疫情迅速惡化，但兩國卻面臨疫苗短缺問題，日本政府打算在捐贈台灣之後，將越南與馬來西亞列入協助名單中。由於兩國的衛生當局皆已批准使用AZ疫苗，因此就算直接提供也不會產生問題。屆時會與捐贈疫苗給台灣時的形式相同，不透過COVAX，而是直接配送，不過具體數量目前尚未決定。

越南5月上旬疫情突然爆發，5月26日更是創下歷史紀錄，單日新增470例確診。馬來西亞同月30日也新增9020例確診，刷新最高紀錄。

此外，日本當局目前也在討論提供疫苗給太平洋島國的可能性，不過如果真的實現，將會透過COVAX執行。

北京當局目前已經提供80多個國家國產疫苗，積極展開疫苗外交。日本政府也將持續與美國等國家合作，以與中國大陸相抗衡。

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