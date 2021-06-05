美客機險遭劫機！他想闖駕駛艙連續爆吼　機組員霸氣制伏畫面曝

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記者詹雅婷／綜合外電報導

美國達美航空386號客機4日自洛杉磯起飛後，一名男子試圖闖入駕駛艙劫機，機組員及部分乘客眼見狀況不對，隨即上前把他制伏，班機則是緊急迫降在新墨西哥州，無人受傷。隨著事發當下的畫面曝光，許多人也對機組員迅速反應給予高度讚賞。

▲美國達美航空386號客機4日起飛後，一名男子試圖闖入駕駛艙劫機，被機組員及乘客制伏。（圖／翻攝自推特）

綜合福斯新聞、紐約郵報報導，該架班機4日自加州洛杉磯國際機場（LAX）起飛升空，原定飛往田納西州納什維爾市（Nashville），但期間一名男子卻試圖闖入駕駛艙，連續大聲喊叫。

隨著狀況越來越緊急，當時人在駕駛艙附近的男子以及機組員立刻上前壓制，經過一陣扭打，該名男子雙手被反綁在身後。在成功化解危機保障機上乘客安全後，畫面中的男性機組員則是回到座位坐下，彎著腰、雙手抱拳撐住額頭。

@Delta this man needs an award.. just saved the plane. LA flight to Nashville.. pic.twitter.com/WZWO7bK4L5 — rich (@NoKapRich) June 4, 2021

這起事件引來大批網友關注，強調當時機組員和數名乘客的反應相當迅速，成功化解危機，「空服人員，我尊敬你們」、「（他）剛剛救了這班飛機，應該要頒獎給他」。

班機最終緊急轉降新墨西哥州，機場警察先是拘留鬧事男子，接著把他轉交給聯邦調查局。

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