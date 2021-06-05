火車上睡著遭士兵「抱進廁所逼吞吐」！　8歲女童驚醒秒被扔窗外

▲ 女童自行進中的火車上被丟出窗外，在鐵軌上孤立無援長達5小時。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉什特拉邦日前發生一起驚悚案件，一名年僅8歲的女童與家人一同搭乘火車，在臥鋪上睡著後遭一名男性乘客抱到廁所，被迫為他口交。女童醒來後奮力掙扎，竟被對方自行進中的火車上一把丟出窗外。調查指出，該名男性乘客是一名服役中的士兵，事件曝光後震驚社會。

《印度快報》報導，女童1日清晨6時左右被人發現獨自躺在火車鐵軌上，腿部傷勢嚴重，由鐵路警察送醫，接受初步治療後向警方說明，她和父母及二名手足在果阿邦搭上火車，欲前往德里，睡夢中遭一名男子抱往車廂內的廁所，強迫自己為他口交。

初步調查指出，這起事件發生在凌晨1時左右，代表女童至少在軌道上待了5小時才被發現。警方確認女童搭乘的火車班次後，馬上通知車上驗票員。女童家人以為她一直睡在上鋪，直到驗票員在上午約7時30分前來通知，才發現女童失蹤。

警方當天中午在這輛火車自艾哈邁德訥格爾站開往布薩瓦爾站途中下令封鎖車廂，根據女童證詞上車搜索，順利逮補嫌犯。調查發現，嫌犯在北方邦一個軍事單位服役，犯案時為喝醉狀態，已承認所有罪行。警方指出，「若不是女童在受傷後仍表現出她的勇氣，我們不可能破案」，同時指責鐵路管理人員未確實維持車廂安全，將著手進行調查。

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