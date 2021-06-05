從發病到死亡「平均8.3天」！羅一鈞提3因應：居隔確診者提供血氧機

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

新冠肺炎今（5）日增38死創新高，5/11社區感染爆發以來，累積死亡人數已達213人，致死率上升至至2.0%，逼近全球的2.2%。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前死亡個案中，從發病到死亡平均日數為8.3天。

羅一鈞表示，初步分析發現，死亡個案年齡以60歲以上最多、占比89.1%，平均年齡落在72歲。目前死亡個案中，有81.7%有慢性病史，而從發病到死亡平均日數為8.3天。

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羅一鈞表示，為了應對重症死亡率上升，今早在重症討論會中有與許多臨床醫師討論．決定包含有俯臥治療來增加患者氧氣濃度、使用抗凝血藥物等；至於輕症狀患者則要盡早發現寧靜缺氧的現象，同時在區分高風險族群包含年紀大、慢性病史患者並加強監測這塊，將會盡量提供量能讓原本居家隔離的確診者到集中檢疫所，讓醫護人員密切觀察。

羅一鈞補充，雙北衛生局曾反映在聯繫過程中，會發現有些確診者堅持不移出要待在家中，這部分將會盡量再去勸說，或是相對進一步提供血氧機，讓確診者能夠在家自行監測血氧狀況，由於在早上的會議中有蠻多專家提到隱形缺氧的重要性，民眾無法自覺，等到發現血氧濃度過低時症狀就會急遽出現，對此要再次呼籲地方衛生局，不管是安置或是集中監測，都要盡量漸少輕症轉重症的情形發生。