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日本交流協會湧入感恩花籃　日人感動高喊：用日幣下架台灣鳳梨！

▲▼交流協會湧感恩花籃　日人感動：用日幣下架台鳳梨！。（圖／日本台灣交流協會）

▲日本交流協會湧入滿滿的感謝花籃。（圖／日本台灣交流協會）

記者王佩翊／編譯

台灣本土疫情爆發，日本以緊急支援形式捐贈台灣新冠疫苗，首批124萬劑AZ疫苗4日到貨，台灣網友不但高呼「感謝日本」，台北101與圓山大飯店更是直接在建築物牆面點燈致謝，日本台灣交流協會也收到大量的感謝花籃與花束。對此，日本網友則稱，幫助台灣是理所當然的，卻還收到這樣的感謝，實在是很感動。更有網友表示，自己只能盡微薄之力，因此已經用日幣「下架」台灣鳳梨。

根據《時事通信社》報導，日本無償提供台灣新冠疫苗，讓台灣人好生感動，同時再次感受到「台日友好」。位於台北的日本台灣交流協會4日更是收到16組來自議員、民眾以及匿名人士的花籃與花束，全都是感謝日本在台灣急難時提供協助。不僅如此，交流協會也收到大量的感謝電子郵件。

日本台灣交流協會在臉書上寫道，「我們並不認為日本的報答多麼完美，只是盡力做現階段能做的，但真的非常多的日本民眾真心希望為台灣朋友做事。如果能帶給鄰居溫馨，我們也很欣慰。大家的心意都收到了，萬分感激。」

事實上，早在日本政府宣布要對台提供疫苗時，日本網友就高呼，「終於輪到我們報恩了！」大表贊成，更要求政府動作越快越好。如今台灣收到疫苗，再度對日本表達謝意，也讓日本網友好感動。

日本網友表示，「我個人能夠對台灣提供的幫助不多，因此到目前為止，只能盡我的棉薄之力，用日幣下架了5顆台灣鳳梨」、「311大地震時，台灣是最早提供協助的。如果受人幫助就一定要幫回去，這是日本人的信念。在困難的時候互相幫助，我相信日台之間會漸漸累計更深厚的友誼」等。

▼日本網友感動表示，已經用日幣下架台灣鳳梨了。（圖／日本雅虎）

▲▼日本交流協會湧入感恩花籃　日人感動高喊：用日幣下架台灣鳳梨！。（圖／日本雅虎）

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