戴口罩也確診！東京鬧區人潮增加　疫情恐迅速再度擴大

▲東京都內目前流行的2019冠狀病毒株，有超過8成已被英國變異病毒株等傳染力高的變異病毒株所取代。圖為東京街景。（圖／路透，下同）

文／中央社東京5日綜合外電報導

日本東京都內流行的2019冠狀病毒株，已超過8成被英國變異病毒株等變異病毒株所取代；加上東京都內鬧區外出人潮已開始增加，讓專家憂慮疫情恐怕會提前再度擴大。

日本讀賣新聞報導，負責可能感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的患者檢查與診療工作、池袋大谷診所院長大谷義夫說，變異病毒株因為讓戴口罩的人也被感染而受到關注，「可以實際感受到傳染力的強度」。

東京都內目前流行的2019冠狀病毒株，有超過8成已被英國變異病毒株等傳染力高的變異病毒株所取代。而在新增確診病例無法再降低的情況下，東京都內鬧區外出人潮持續增加，專家對可能因此造成疫情提前再度擴大感到強烈憂慮。

昨天在東京都政府舉行的疫情監控會議上，國立國際醫療研究中心的國際傳染病中心主任大曲貴夫這麼說，「考量到傳染力強的變異病毒株，疫情未來恐怕會快速地再度擴大」。

東京都政府表示，東京都政府健康安全研究中心及民間檢查機構等，在5月17日到23日檢查約2300個檢體中，發現1899個檢體屬英國變異病毒株等N501Y變異病毒株，比率高達82.6%，超過前一週的81.5%創新高紀錄，也可以看出東京都內目前流行的病毒，已從原始病毒株被置換成英國變異病毒株。

而令人憂慮的是，英國變異病毒株的傳染力推測是原始病毒株約1.3倍，重病化風險推估是原始病毒株約1.4倍。

在這種情況下，東京都內的外出人潮逐漸增加。東京都政府醫學綜合研究所表示，拿截至5月29日的一週跟第3度「緊急事態宣言」發布後外出人潮最少的一週相比，東京都鬧區外出人潮在晚間增加25%、白天也增加19%。

東京都政府醫學綜合研究所社會健康醫學研究中心主任西田淳志說，即使宣言被延長，外出人潮還是增加，讓疫情再度擴大的可能性變高。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

防疫必備！隨身空氣清淨機599元起