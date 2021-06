離譜畫面曝光！　屁孩搭公車竟用「打火機點燃」前座乘客頭髮

▲屁孩公車上「打火機點燃」乘客頭髮。(圖/翻攝自推特/@SFPD)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州一名少年日前搭公車時,竟用打火機點燃一名女性乘客的頭髮,影片也在網路上曝光。該名婦女頭髮燒起來後,少年立刻和兩名同夥逃跑,警方目前還未逮到人,而受害婦女也在警方抵達前離開,不清楚傷勢是否嚴重。

San Francisco Police Seeking Public’s Assistance in Identifying Victim in Muni Aggravated Assault Investigation



Please visit the attached link to read the full synopsis regarding this incidenthttps://t.co/sy8gO16pOw pic.twitter.com/LVXMa8r4rt