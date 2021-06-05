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離譜畫面曝光！　屁孩搭公車竟用「打火機點燃」前座乘客頭髮

▲▼屁孩公車上「打火機點燃」乘客頭髮。（圖／翻攝自推特／@SFPD）

▲屁孩公車上「打火機點燃」乘客頭髮。（圖／翻攝自推特／@SFPD）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州一名少年日前搭公車時，竟用打火機點燃一名女性乘客的頭髮，影片也在網路上曝光。該名婦女頭髮燒起來後，少年立刻和兩名同夥逃跑，警方目前還未逮到人，而受害婦女也在警方抵達前離開，不清楚傷勢是否嚴重。

根據《CBS》報導，攻擊案件發生在加州舊金山的市政公車上，當時一名貌似拉丁裔、菲律賓裔的婦女坐在前方單人座，結果一名穿著紅色衣褲的少年，突然將座位換到婦女後方，接著竟伸手試圖用打火機點燃婦女的頭髮。

從曝光的監視器畫面可以看到，少年試了多次都沒有點著，還將手伸回看打火機是否故障。最後少年在點燃婦女頭髮後，跟兩名同夥迅速逃離現場，而車上乘客則協助報警，但婦女也在警方抵達前離開，目前不清楚傷勢如何。

舊金山警方也在推特公布這段影片，希望民眾能協助尋找受害者和嫌犯。不過，當地民眾對於這段影片並不領情，因為警方將少年的臉全打上馬賽克，網友紛紛留言表示，「不知道長相該如何指認？」警方則回應，目前受害婦女也尚未出面，「沒有受害者的話，就算抓到嫌疑人也無法做任何事。」

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