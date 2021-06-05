研究：輝瑞疫苗對印度變種「抗體少5倍」　2劑隔愈久效力愈低！

▲ 研究顯示，輝瑞疫苗對變種病毒的效力明顯較原始毒株低落。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情慘重，最早在該國發現的變種病毒（Delta variant）截至5月底已擴散全球逾50個國家地區。印度近日決定，將國產疫苗Covisshield二劑間隔自6至8周延長為12至16周。但有研究指出，此舉將大大減少對抗印度變種的抗體，應將二劑間隔縮短。

國際醫學期刊《刺胳針》（Lancet）最新研究顯示，相較新冠病毒原始毒株，輝瑞疫苗對在印度佔主導地位的變種病毒效力差得多，僅接種一劑者的抗體對變種病毒的效力更低。且二際劑間隔愈長，可能使對抗變種病毒的抗體顯著減少。

研究指出，輝瑞疫苗產生對印度變種的抗體較原始毒株少5倍。接種一劑疫苗後，79％人口對原始菌株產生可量化的中和抗體反應。但對英國變種（Alpha variant），此一比例降至50％，對印度變種及南非變種（Beta variant）則分別僅有32%及25%。隨著年齡增長，疫苗產生的抗體將逐漸減少。

研究人員表示，確保疫苗保護力夠高並盡可能使人們不需住院非常重要。英國倫敦大學附屬醫院（UCLH）傳染病顧問沃爾（Emma Wall）說明，「我們的研究結果表明，最好的方法就是迅速接種第二劑，並為對變種病毒免疫力不夠強的族群追加劑量。」

上述研究結果與英國目前的計畫相符，卻與印度的決定抵觸。英國公共衛生部（PHE）表示，早期證據表明，感染印度變種的住院風險可能較英國變種高，計畫縮短二劑疫苗間隔。印度則引述其他研究指出，間隔12周以上將使疫苗有效性大幅上升至81.3%，間隔少於6周的有效性僅55.1％，因此將Covisshield二劑間隔延長，但該份研究並非針對印度變種。批評人士指責，政府此舉是為減輕疫苗短缺造成的壓力。

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