101點燈感謝日「登NHK推特話題第1名」　日議員：台日關係新一步

▲日本議員佐藤正久直言，這是「日台關係的新一步」。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

日本援助124萬劑AZ疫苗的班機4日抵台，晚間台北101大樓點燈「台日友好」感謝，引發日本各界及網友的高度關注，更成為日本放送協會（NHK）稍早討論度第一的熱門新聞。日本自民黨參議院議員佐藤正久也轉發這則新聞，直言這是「日台關係的新一步」。

▼台北101周五晚點燈感謝日本贈送疫苗。（圖／記者黃克翔攝）

NHK今凌晨刊出台北101點燈感謝日方捐贈AZ疫苗給台灣的報導，截至台灣時間上午10時左右，這篇文章在推特過去2小時的討論度穩居第一，現已至少有超過4000名網友按讚、上千人轉發。更有上百人留言，除了提到感謝日方的協助，更有人信心喊話「日本也從台灣獲得許多援助」、「台灣加油」、「讓我們相互幫助」。

自民黨參議院議員佐藤正久稍早也轉發這則新聞，直說這是「日台關係的新一步」。

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