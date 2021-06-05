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夫殉職後受社長關照！人妻肉體報恩　害小學女兒陷性虐地獄、染性病

▲▼老公殉職10年受社長照顧　人妻肉體報恩　反害女兒陷性虐地獄染性病。（圖／推特）

▲山本假借照顧名義，行性侵之實。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

日本大阪地方法院某支部2日針對某起長期性侵案件進行第4次審判，被告是一間工廠的已婚社長，10年前一名員工在作業中不幸殉職，隨後他便以「照顧遺屬」的名義，包養殉職男員工的遺孀，然而讓女方萬萬沒想到的是，在數年內，自以為是恩人的社長竟然從女兒小學起便開始性虐對方，最後甚至導致女兒染上憂鬱症與性病，數度尋死，讓人妻後悔不已並淚灑法庭表示，「對不起死去的先生」。

根據《文春online》報導，這名50多歲的工廠社長山本（假名）身高180公分，體型壯碩。據悉，這間工廠的社長原本另有其人，15年前工廠的前社長死亡後，由他的續絃C子繼承，然而山本隨即搞上公司老闆娘，並從其手中取得工廠經營權，還將前社長的兒子趕出公司。

事實上，山本已經結婚，與妻子、兒子以及孫子同住，三代同堂，但平時一週內有5天都會在C子深山內的別墅度過。後來C子因年紀大了，退出公司經營，搬進長照中心居住，而她的別墅就被山本拿來當作性侵未成年少女的「作案地點」。

▲▼老公殉職10年受社長照顧　人妻肉體報恩　反害女兒陷性虐地獄染性病。（圖／推特）

▲山本2019年被逮後，已經歷過4次審判，但他堅決否認犯行。（圖／推特）

約莫在10年前，原是山本工廠旗下員工的A子老公在工作時殉職，山本便包養起了這位「喪夫人妻」，並讓她到工廠工作。在老公死後，一下成為必須將大女兒和兒子拉拔長大的單親媽媽，A子隨即對山本產生了依賴，並墜入愛河。據其他同事表示，A子當時完全是處於「被洗腦狀態」。

A子萬萬沒想到的是，大女兒B子從小學開始，就被這名「恩人」以各種殘忍的手段性虐待，由於山本不斷威脅不准說出去，B子就這樣遭到性虐數年，儘管一開始曾經向母親坦言，「山本叔叔把手指插進我的下體，很痛」，但是母親A子因為非常相信山本，因此並沒有再繼續追問。直到B子後來與網友諮詢後，才發現山本對她所做的事情，根本就是性侵與性騷擾，讓她痛苦不已，寫下遺書，決定尋死。

▲▼小學女童，小學生，學童，女童，書包。（圖／pakutas）

▲B子自小學起便遭到山本性侵。（示意圖／pakutas）

A子發現該封遺書後，才得知原來一直以來女兒說的都是真的，於是報警處理，而經過多年調查，山本終於在2019年遭到逮捕。然而被逮後，山本仍堅決否認犯行，在數次的審判中聲稱自己什麼都沒做，甚至說B子只是「乳臭未乾的小女孩而已」。

然而根據B子陳述，山本不但多次觸摸並舔舐她的身體，更在下體抹上類似膠類的東西，甚至還使用情趣玩具等虐待她。不僅如此，B子還崩潰表示，山本從她小學起就以各種可怕的方式性侵她。根據B子的就醫紀錄，她甚至因此染上性病。審判當日，Ａ子直接淚灑法庭並後悔表示，自己對不起女兒也對不起死去的丈夫。據悉，除了B子之外，山本也曾性侵過其他未成年少女。

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