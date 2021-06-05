NASA新局長：不排除外星人可能來過地球

▲美國國防部認證UFO畫面真實性，引起外界熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國防部日前公布「不明飛行物」（UFO）相關影像，證實畫面確無造假，連前總統歐巴馬都認證影片為真，引起外界矚目。新上任的美太空總署（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）表示，沒有人知道這些被海軍飛行員觀測到的高速移動物體究竟是什麼，連NASA高官也不清楚，但他不認為這些UFO能證實外星人曾造訪過地球，因為假設真的有外星人來訪，那他應該會知道，不過不排除有這個可能性。

▲外星人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



據CNN專訪，尼爾森表示，「我們不知道那是否來自外星球，或者是不是敵人，以那些海軍飛行員所描述的特性來看，也不清楚是不是種光學現象而已，但重要的是我們很想弄清楚一切。」

▲美軍調查不明飛行物（UFO）。（圖／翻攝美國國防部）



尼爾森的說法與美國國防部「不明空中現象工作小組」（UAPTF）預計將在25日公布的報告不謀而合，該報告3日被《紐約時報》搶先曝光，內容指出過去20年的絕大多數案件，並非源自美軍或其他政府先進科技，但也沒有證據顯示外星生物介入痕跡。尼爾森對此表示，NASA沒有和美國國防部合作該報告，但如果NASA能在識別不明飛行物上取得進展，「五角大廈會知道的」。



NASA新聞秘書麥吉尼斯（Jackie McGuinness）則說，尼爾森沒有特另外籌建一支正式任務小組調查UFO，但確實有指示研究員在主題或目標適切的情況下，持續探索這些現象和問題。