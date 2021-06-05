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快訊／京元、超豐群聚擴大「確診者多移工」　陳時中下午2時說明

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情延燒中南部，位於苗栗的IC封測大廠京元、超豐陸續爆出群聚感染，確診者中又以移工佔多數，中央流行疫情指揮中心已緊急成立前進指揮所，協助醫院採檢與後送，並對桃竹苗移工展開檢查，今（5）日也會召開會議，對移工進行總檢討，詳細制定辦法為何？下午記者會有望說明。

京元電子截至3日就有67人確診，其中59名為菲律賓籍移工，8名為本國籍個案，近7000名員工快篩持續進行中。指揮中心發言人莊人祥表示，3日苗栗共新增51名個案，其中有25例與京元電有關，而7例是另一家封測大廠「超豐」，兩家電子廠都是用同一家仲介公司的移工。

莊人祥提到，目前已有4棟移工宿舍出現確診案例，總住宿人數近2000人，房型從附帶衛浴的3人房到共用衛浴的多人房皆有，指揮中心已要求相關移工宿舍人員6月4、5、6日休假，禁止外出；移工宿舍內部需進行人員降載、分流，擴大社交距離。廠區工作須將移工與本國勞工分流，避免造成進一步社區傳染。

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▲▼苗栗前進指揮所。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲苗栗前進指揮所。（圖／翻攝王必勝臉書）

陳時中表示，京元電子需篩檢人數非常多，已協調醫院幫忙，但指揮中心怕人力或篩檢速度跟不上，因此決定設立前進指揮所，由醫福會執行長王必勝長與4位防疫醫師進駐，全力協助醫院採檢與後送。

而前往苗栗的第一天，王必勝4日深夜也發文說明狀況，「一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況。給我們一點時間，幫我們加油。」

事實上，這已非王必勝第一次奉命到疫情熱區，設立前進指揮所。部立桃園醫院1月爆發群聚疫情，王必勝1月18日奉命進駐，成立前進指揮所，加上多名感染管控專家支援，一同釐清部桃醫院SOP當中的漏洞，也能更快與集中檢疫所、指揮中心協調。

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