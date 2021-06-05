家屬未認屍就火化辦葬禮　老婦突「死而復生」氣噗噗返家

▲吉里賈瑪突然返家讓親友全嚇壞。（圖／翻攝自推特／@PhanindraP_TNIE）



記者張方瑀／綜合報導

印度新冠肺炎疫情嚴峻，而龐大的確診、死亡人數也讓當地出現不少烏龍事件。日前有一名老婦人被醫院宣布病逝，請家屬將遺體領回火化，沒想到家屬因為防疫規定，並未仔細查看屍袋內的遺體模樣，就直接進行火化，結果這名婦人在兩個星期後突然返家，還怪家人為何都沒去醫院探視她。

根據《今日印度》報導，住在安得拉邦（Andhra）的老婦人吉里賈瑪（Muthyala Girijamma）5月12日確診新冠肺炎後就開始住院治療，結果她的家人在3天後接到病逝通知，便立刻趕往醫院。吉里賈瑪的姪子表示，當時遺體被放在屍袋內，且由於社交距離規定，他們只能遠遠地看一眼，確認是吉里賈瑪後，就將遺體領回家。

#bizarre: A 55-year-old woman M Girijamma, who had been declared dead due to #COVID19 by #Vijayawada GGH authorities, was found alive two weeks later as she arrives her home in #Jaggayapet on Wednesday. Docs declared her dead on May15.@xpressandhra#AndhraPradesh@ArogyaAndhra pic.twitter.com/8ERc4XCHoH — Phanindra Papasani (@PhanindraP_TNIE) June 2, 2021

家屬將遺體火化後，準備著手舉辦最後的儀式，沒想到吉里賈瑪卻在6月2日突然返家，且身體狀況看起來非常好，甚至氣憤地向家人說，為什麼沒有人來醫院探視她，就連要出院都沒人來接，讓親友們當場傻眼。

吉里賈瑪的姪子表示，當天值班的醫師沒有告訴家屬，吉里賈瑪被轉移到另外一間病房，而是直接說她已經病逝，「現在我們不知道，我們火化的到底是誰。」

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