美國7名少年「接種輝瑞疫苗」後患心肌炎　年齡全在20歲以下

▲美國輝瑞（Pfizer）是目前唯一獲批准可讓12歲以上青少年接種的新冠疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國輝瑞（Pfizer）是目前唯一獲批准可讓12歲以上青少年接種的新冠疫苗，不過最新研究指出，有7名少年在施打完第二劑後，出現了心肌炎的症狀，和以色列日前出現的病例相同，讓外界擔憂是否和疫苗有關，但專家也指出，目前尚無證據顯示兩者間的關聯。

美國《兒科雜誌》最新研究指出，有7名年齡在14至19歲間的少年，於今年4、5月接種第二劑輝瑞疫苗後4天內，出現胸痛的症狀，入院後被診斷為心肌炎，但症狀非常輕微，短暫住院2至6天後即可出院。

研究中強調，這7人裡面只有1人先前曾確診新冠肺炎，而目前尚未找到疫苗和心肌炎之間的「因果關係」，且從病例數來看也非常罕見。

以色列衛生部日前也表示，在2020年12月至2021年5月之間接種輝瑞疫苗的500多萬人中，有275人罹患心肌炎。大多數出現心肌炎的民眾是輕症，住院時間不超過4天。而這種情形在16至19歲的年輕男性中出現的比例最高。

根據美國疾病管制中心（CDC）的統計，美國截至5月23日共有超過150萬名青少年接種輝瑞疫苗，其中65萬已接種第二劑；另外在染疫的330多萬18歲以下孩童中，死亡人數為400餘人。

►以色列衛生部證實：部分年輕男性施打輝瑞疫苗後「出現心肌炎」

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