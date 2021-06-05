俄普丁聲援北韓！怒轟美國「背信棄義」：高壓制裁無法解決核武問題

▲普丁接受南韓聯合新聞社長趙成富的提問。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁4日出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF），以視訊方式參與新聞通訊社代表會議。他針對韓半島（朝鮮半島）無核化議題時表示，光是靠施壓北韓（朝鮮）、加強對北韓制裁的政策，無法有效解決爭端。普丁認為，只有保障北韓居民的人身安全，並以具有耐心的態度謹慎應對，才能有效解決問題。

《韓聯社》代表理事社長趙成富（조성부）於當地時間4日在會議中向普丁提問。普丁表示，「韓半島問題對於南韓、東北亞，乃至於全球皆是重要課題。俄羅斯先前已數度表明反對核武擴散的態度，而北韓也深知我們的立場。我認為，問題解方並不在於對北韓施加更多制裁措施，達成勒斃北韓的目的。」

普丁表示，其實北韓近年來已稍微對無核化做出努力與讓步，平壤當局的領導高層更展現具建設性的態度；然而以美國為首的國家看似確已拋棄當初向北韓所做出的承諾，「包括俄羅斯在內的所有當事國，應該積極找出解決北韓核武問題的方法。」。

普丁回道，「俄羅斯是與北韓在邊境上接壤的鄰國，且有著俄國、南北韓3方經濟貿易圈的構想。很遺憾的是，目前仍無法推動實現該構想，若在經濟層面上能有所接觸，我深信未來在政治上也能形成解決北韓核武問題的條件。」

另外，普丁也在會議上強調，未來將獲持續深化、發展俄羅斯與中國之間的夥伴關係，表示俄中關係正以史無前例的速度持續進展，雙方會將經濟合作納入優先順位，「去年俄中兩國貿易規模達1040億美元，未來2024年預估將可達2000億美元。」

據悉，除了韓聯社，此次日媒共同社、中國新華社、美聯社、法新社、英媒路透社等全球主要16間通信社皆派代表出席此次聖彼得堡國際經濟論壇視訊會議。

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