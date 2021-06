台北101「感謝日本」點燈圖瘋傳　日網友感動回應：一定要再去台灣玩！

▲台北101牆面打出「台灣❤日本」字樣。(圖/記者黃克翔攝)

記者王佩翊/編譯

日本政府為了協助台灣,決定捐贈部分疫苗幫助抗疫,首批124萬劑AZ疫苗(AstraZeneca)4日到貨,讓深處嚴峻疫情的台灣民眾感動不已,紛紛在網路上發文感謝日本,台北101與圓山大飯店更是點亮建築物外牆,向日本致謝。點燈感謝一事經日媒報導後,也吸引日本網友瘋狂轉傳並大呼,「好想趕快去台灣玩!」

《日本放送協會》5日報導,台灣第一高樓「台北101」4日晚間在牆面點燈,以5種不同的訊息,感謝日本捐贈疫苗,同時表達台日雙方的友好關係。日本網友們瘋狂轉貼點燈圖片,大讚「台日友好」,該篇報導經《日本放送協會》推特轉發後,更也吸引上千名日本網友轉發、4千多個喜歡。

日本網友表示,「我們是朋友,一起跨越困難吧」、「好漂亮,謝謝台灣,台灣加油」、「台灣人真善良又溫柔,如果心情不好去台灣旅遊馬上就能被療癒,好想再去啊」、「疫情減緩了好想去台灣玩」、「在有難的時候互相幫助本來就是理所當然的事,台灣人還願意像這樣表達謝意,太感人了」等。

另一方面,民航局航管員4日在引導載有124萬劑疫苗的日航JL809航班降落桃園機場時,以英文向日本致謝,向對方表示「We Taiwanese thank you for your great help(我們台灣人感謝你們的幫忙)」,日航機長也回應「You are welcome(不客氣)」。

▼ 日本網友深深被台灣感動。(圖/取自推特)



