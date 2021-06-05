美援101萬劑嬌生疫苗抵韓！首度「軍機直送」　10至20日開始接種

▲美國提供的嬌生疫苗101萬劑，5日凌晨0時運抵南韓首爾機場。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府首批對外釋出的新冠疫苗為2500萬劑，其中南韓優先取得101萬劑嬌生疫苗。南韓派出軍機從美國本土運載嬌生疫苗，歷經12個多小時飛行，於今（5）日凌晨0時抵達首爾機場，預計本月10至20日可投入使用，為該國繼阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞、莫德納後，第4款到達該國的疫苗。

根據《韓聯社》報導，南韓於2日派出空中加油機KC-330，從金海空軍基地飛往美國本土，當地時間3日下午8時從美國加州空軍基地出發，運載101萬劑嬌生疫苗，經過12個多小時的飛行，於南韓時間5日0時40分抵達京畿道城南市首爾機場。

▲美韓雙方派人前往現場守候。（圖／路透社）

此次嬌生疫苗運送為該國首度派遣軍機運送的案例，現場由南韓國防部次長朴宰民、美國駐韓代理大使拉普森（Rob Rapson）、美印太司令部駐韓美軍參謀長沙利文（Brad M. Sullivan）等眾官員守候，當飛機一著地時，在場所有人接拍手叫好。

拉普森與朴宰民擊拳問候，強調此次美方提供疫苗乃是基於堅固的美韓同盟。他表示，「援助疫苗事同盟必須做的事，這可以鞏固美韓同盟與夥伴關係。我們一起走吧！（같이 갑시다，we go together）」

▲嬌生疫苗配送各地後，預計10至20日投入施打。（圖／路透社）

嬌生疫苗下機並經過通關程序後，分別由2輛貨車運送，在巡邏車與警察機動隊巴士的護送下，於凌晨2時30分離開首爾機場，送往京畿道利川與平澤的物流倉庫，之後經過南韓食品醫藥品安全處品質檢驗後，分別配送至全國各地委託醫療院所，預計本月10至20日開始投入接種，供30至60歲的民防隊員、國防、外交相關人士與家眷共370萬人施打。

據悉，此次南韓從美國獲得的嬌生疫苗101萬2800劑，比先前拜登在美韓元首峰會時承諾文在寅的數量多出近1倍。拜登當面向文在寅承諾，將提供55萬劑新冠疫苗供南韓軍隊施打。

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