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防移工成破口！苗栗2封測大廠淪陷　專家建議「分3處所隔離2周」

▲篩檢站狀況 。（圖／京元電提供）

▲京元電子對員工進行普篩 。（圖／京元電提供）

記者嚴云岑／台北報導

苗栗本土疫情延燒，封測大廠京元、超豐相繼淪陷，指揮中心證實兩家公司都用同一家仲介移工，目前已有4間移工宿舍有確診者，而住宿人數約2000人，房型從三人房到多人皆有，社交距離未落實，恐成防疫大破口。專家表示，當務之急就是要把移工集中起來做抗原快篩，依篩檢結果分3處所隔離2周，才能有效防止疫情擴散。

京元電子近7000名員工快篩持續進行中，但截至3日就有67人確診，其中59名為菲律賓籍移工，8名為本國籍個案。莊人祥表示，3日苗栗共新增51名個案，其中有25例與京元電有關，而7例是另一家封測大廠「超豐」，截至3日也有9人確診，但尚未掌握有多少名移工。

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在京元爆出大規模移工確診支出，感染科醫學會榮譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民醫師就表示「移工是大破口、社區則有小破口」，6月14日要解除三級有困難。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬也表示，移工宿舍為多人一室，若要防堵疫情擴散，當務之急需把全部移工集中起來進行抗原快篩，但一次要搜集兩套簡體，先依快篩陰陽性進行快速分流，再分別用剩餘檢體進行核酸檢驗（PCR），且需準備3棟宿舍分別收治快篩陰性、陽性與陰轉陽個案。

▲▼超豐電子明天開始，將進行全員工快篩。（圖／取自超豐電子官網）

▲超豐電子已進行全員工快篩。（圖／取自超豐電子官網）

「快篩陰性比快篩陽性還恐怖。」黃高彬說，快篩準確度只有7至8成，偽陰性移工也有可能傳播給其他人，因此一旦PCR驗出陽性，就要轉移到第三棟宿舍進行分流，陰性員工則可以繼續上班，有症狀才需挑出篩檢，無症狀者則需在7天、14天後各做一次，若三次檢驗都是陰性，就代表移工間病毒已經清零。

快篩陽性病患則有不同做法，雖然PCR複驗可能出現偽陽性，但因移工年紀較輕，感染後多為輕症，可持續與快篩陽性者待在同一處所，並持續監測症狀，兩週內也要分別各做一次PCR，若14天後複驗均陰性，就代表疫情已獲控制。

黃高彬說，現在對擔心移工外出時可能與其他民眾有接觸，或者傳染給不同仲介公司移工，都有可能讓中南部疫情變成另一個高峰。由於移工宿舍居住環境差，多人一室且十分擁擠，建議指揮中心可以趁學校停課時，善用大教室或禮堂作為移工隔離處所，減少密閉空間病毒交互傳播。

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