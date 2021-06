英國解封前疫情升溫！單日新增5274例「印度變種」確診

▲英國預計在21日解封。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國3日新增5274例新冠肺炎確診病例,創下3月26日以來新高。衛生部門也指出,傳染力極強的印度變種病毒株(Delta variant)已成為英國主流,這次新增的確診患者全都是感染此種毒株,疫情再爆發也讓英國原訂在21日的解封計畫增添變數。

根據BBC、《鏡報》報導,英國英格蘭公共衛生署(PHE)3日通報新增5274例確診,創下3月26日以來新高,而累計感染印度變種病毒的確診數也達到1萬2431例。PHE警告,早期的證據顯示,印度變種帶來的住院風險,比英國變種病毒株(Alpha variant)還高兩倍,但目前還需要更多數據佐證。

BBC也指出,上星期英國有94名感染印度變種病毒的病患入院,其中大部分都未接種任何疫苗,而有6%接種了兩劑。

首相強生(Boris Johnson)3日晚間也接種了第二劑AZ疫苗,並提到目前全英國已經有75%的成年人施打了第一劑疫苗,將近一半的人接種了兩劑疫苗,「這絕對是最重要的,不僅僅是對你,而是對每個人,我們都要站出來接種第二劑。」

Second jab done.



When it’s your turn, get the jab. pic.twitter.com/oxNrDjiKmQ