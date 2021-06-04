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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

被暴打2年！男童長期上腳鐐　鄰居痛罵報警也沒用

▲▼蘇州男童遭虐待，上腳鐐。（圖／翻攝 觀察者）

▲蘇州一名男童遭虐待兩年，長期上腳鐐。（圖／翻攝 觀察者）

記者任以芳／綜合報導

大陸近日流傳小孩帶著腳鐐驚悚照片，孩子腿上傷痕累累引發網路關注。根據爆料者表示，她親眼看見小男孩被虐待有兩年時間，身為鄰居也不敢惹事。更糟的是公安機關、社區居委會多次介入也沒有解決。直到這次鬧上網路，當事男孩終於妥善看護和照料。

《觀察者》報導指出，爆料者王女士（化名）表示自己是小孩的鄰居，小孩被虐待這件事情已經兩年多了。他實在看不下去在微博上發布一段小孩帶著腳鐐的視頻。「隨著孩子行走，腳鐐在地上摩擦作響，他的腿上滿是傷痕。」

▲▼蘇州男童遭虐待，上腳鐐。（圖／翻攝 觀察者）

▲男童遭虐待不敢說話。（圖／翻攝 觀察者）

拍攝視頻的人問，「你身上怎麼這麼多傷呀？是你家人打的嗎？」小孩面無表情，沒有回答一句話。

根據王女士微博發文稱，此事發生於蘇州市，受虐男童不到10歲，沒有上學，父母離異，現在由父親撫養。孩子的爸爸是社區的租戶，工作是給社區的住戶送牛奶。

王女士說，「有一個女的，不知道是不是後媽，反正住在一起的。」之前孩子還敢跟鄰居說自己被打，後來都不敢講話，因為回家後會被父母狠狠教訓。

這起事件爆開後，蘇州處理案件的相關機構湧入大批網友批評，認為要進蒯介入處理。目前，民政部門、檢察機關、公安部門、婦聯、街道等相關職能部門已在第一時間介入調查此事。當事男孩已得到相關部門及屬地街道的妥善看護和照料。

▼鄰居痛罵報警都沒用。（圖／翻攝 觀察者）

▲▼蘇州男童遭虐待，上腳鐐。（圖／翻攝 觀察者）

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