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疫源風波延燒！　佛奇籲公布「武漢病毒研究所」3人員醫療紀錄

▲▼美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北4日電

拜登政府首席防疫顧問、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）針對COVID-19病毒溯源問題做出最新表態，敦促中國政府公布武漢病毒所人員的醫療記錄。

英國《金融時報》（FT）今天報導，佛奇接受FT訪問時呼籲中國公布武漢病毒所3名人員的醫療記錄。他認為這些人的疾病可能提供關鍵線索，以確定2019冠狀病毒疾病（COVID-19）最初是否因實驗室泄漏而起。

佛奇表示，這些紀錄可能有助於解決有關COVID-19起源的辯論。他說，「我想看看據報導在2019年患病的3人的醫療紀錄。他們真的生病了嗎？如果是真的，他們是染上了什麼病？」

他並指出，「幾年前生病的礦工也一樣……那些人的醫療紀錄怎麼說？那些人體內有病毒嗎？是什麼？完全可以想像，新冠病毒（SARS-CoV-2）的起源就是在那個洞穴裡，然後開始自然傳播，或者透過實驗室傳播。」

▲▼武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

▲武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

美國《華爾街日報》（WSJ）5月23日援引此前未曾披露的美國情報報告說，2019年11月，武漢病毒研究所3名研究人員尋求入院治療，這比中國報告的首例COVID-19病例早了一個月。

報導還說，在中國西南部深山一座廢棄銅礦中，存在一種地球上已知與SARS-CoV-2最為相近的病毒。2012年4月，當地6名礦工入井清理蝙蝠糞便後罹患了一種神秘疾病，其中3人死亡。武漢病毒研究所的中國科學家應要求前往調查，在從礦井的蝙蝠身上提取樣本後，確定了幾種新型冠狀病毒。

FT表示，對於拜登政府是否已經要求中國提供醫療紀錄的問題，美國國務院未做出回應。美國總統拜登5月26日下令美國情報部門「加倍努力」調查新冠病毒起源，並於90天內交出報告。

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