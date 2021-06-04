印度「124歲人瑞」接種新冠疫苗！　她有望創下全球最長壽紀錄

▲印度「124歲人瑞」貝古姆接種新冠疫苗。（圖／翻攝自推特／@diprjk）



記者張方瑀／綜合報導

印度正努力提高國內疫苗的接種率，日前接種小組就在查摩與喀什米爾地區（Jammu and Kashmir）替一名高齡124歲的人瑞施打疫苗，而她目前身體看起來仍非常健康。若年齡數實，這位人瑞奶奶也將打破世界紀錄，成為全球最長壽的人。

根據《NDTV》報導，印控查摩與喀什米爾地區政府2日在推特上傳一張照片指出，疫苗接種小組在當地替一名高齡124歲的人瑞貝古姆（Rehtee Begum）施打了第一劑新冠疫苗。接種小組負責人加尼（Abdul Rashid Ganie）說，貝古姆的配給證（Ration Card）確實寫著124歲，但沒有其他官方證明可以佐證。

124 years old woman, Rehtee Begum gets her first dose of #CovidVaccine at kral mohalla Baramulla during door to door campaigning.#LargestVaccineDrive #JandKFightsCorona pic.twitter.com/v6YpN3ykcp — DIPR-J&K (@diprjk) June 2, 2021

加尼表示，「我們在這裡逐戶推廣疫苗接種，結果就遇到了這戶人家，我們要求她接受注射，並向她詢問年齡，她只說超過100歲，直到我們看見她的配給證上寫著124歲。」據了解，貝古姆目前不太能行走，但說話仍非常清楚。

根據紀錄，目前仍在世的最長壽人瑞是住在日本福岡的田中加子（Tanaka Kane），她於1903年1月2日出生。人類最長壽的紀錄則是來自法國的卡爾門（Jeanne Louise Calment），她在1875年出生於法國亞爾（Arles），1997年逝世，總共活了122年又164天。

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