印度「124歲人瑞」接種新冠疫苗！　她有望創下全球最長壽紀錄

▲印度「124歲人瑞」貝古姆接種新冠疫苗。(圖/翻攝自推特/@diprjk)



記者張方瑀/綜合報導

印度正努力提高國內疫苗的接種率,日前接種小組就在查摩與喀什米爾地區(Jammu and Kashmir)替一名高齡124歲的人瑞施打疫苗,而她目前身體看起來仍非常健康。若年齡數實,這位人瑞奶奶也將打破世界紀錄,成為全球最長壽的人。

根據《NDTV》報導,印控查摩與喀什米爾地區政府2日在推特上傳一張照片指出,疫苗接種小組在當地替一名高齡124歲的人瑞貝古姆(Rehtee Begum)施打了第一劑新冠疫苗。接種小組負責人加尼(Abdul Rashid Ganie)說,貝古姆的配給證(Ration Card)確實寫著124歲,但沒有其他官方證明可以佐證。

124 years old woman, Rehtee Begum gets her first dose of #CovidVaccine at kral mohalla Baramulla during door to door campaigning.#LargestVaccineDrive #JandKFightsCorona pic.twitter.com/v6YpN3ykcp