快訊／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡遍及全聯、自助洗車、市場

記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增339例本土個案，其中台中增7例，梧棲、清水也傳出家庭感染，當中包含一名藥師。北屯家族群聚染疫今傳出原本在防疫旅館的長媳、二媳出現味覺喪失情況轉送醫院治療，家族中最先確診的李老奶奶血氧依舊不穩定。另外台中市政府也公布確診者足跡，遍及全聯、清水第一公有零售市場、先生藥局、大家來大賣場、自助洗車場等。

台中市今（4）日新增7例本土確診個案，其中，3例為梧棲區家庭感染，2例為清水區家庭感染，其餘2例為零星個案，此外，市府並已掌握1例尚未編號案例，均已匡列相關接觸者，相關足跡史也已加強清消。

台中市衛生局長曾梓展表示，案10360、10465與10466為梧棲區家庭，其中案10360為梧棲區43歲女性，在藥局工作，為案10465及10466的女兒，5月20日曾至梧棲區大家來大賣場，21日至「57自助洗車」、21日及24日曾至全聯福利中心（梧棲文昌店），25日出現症狀，自行服用退燒藥有緩解，26日至梧棲區中央路一段7-11港中分店，6月1日又開始出現症狀，2日至醫院採檢後確診。

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案10465為梧棲區69歲女性，案10466的太太、10360的媽媽，疫情期間鮮少外出，一周會至住家附近位於梧棲大庄郵局對面、鄉村漢堡旁的菜車買菜2至3次。5月28日出現症狀，因同住女兒6月3日確診，故與丈夫至醫院採檢後確診。

案10466為梧棲區71歲男性藥師，案10360的爸爸、案10465的丈夫，偶爾會至梧棲區大庄郵局對面、鄉村漢堡旁的菜車買菜，5月24日出現症狀，因同住女兒6月3日確診，至醫院採檢後確診。

案10467與10468為清水區母女，案10467清水區51歲女性，為案10468的媽媽，於雲林某工廠工作，經常拜訪大城鄉台西村鄰長（雲林5月31日確診個案），近期拜訪時發現鄰長有咳嗽症狀，個案於5月29日出現症狀，31日下午辦理離職搭公司交通車返回台中，6月1日曾至清水第一公有零售市場購物，2日與女兒均因身體不適，一同前往醫院採檢後確診。

案10468為清水區19歲女性，案10467的女兒，5月1、2日曾參加統測，平時多在家準備書審，三餐由姐姐準備，29日出現症狀，6月3日至醫院採檢後確診。

此外，案10152為大雅區35歲確診房仲案9555的59歲母親，5月13日因病手術後鮮少出門，6月1日出現症狀，2日因兒子確診，經衛生局安排至醫院採檢後確診。

案10153為龍井區21歲男性，為中部某大學生，平日在苗栗某公司實習，無新冠肺炎相關症狀。5月30日公司通知公司內有員工快篩出現陽性，當日男大生父母先開車接男大生回台中，31日因公司快篩陽性個案（新北市個案）確診，個案開始居家隔離，6月2日由衛生局安排採檢後確診。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢，足跡也已通知店家加強清消。