馬來西亞「有條件」批准AZ疫苗！　全面封鎖第2天死亡數又破新高

▲馬來西亞新冠疫情近日飆升，衛生部宣布「有條件」批准AZ疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞衛生部4日宣布，有條件批准「泰國暹羅生物科技」（Siam Bioscience）生產的AZ疫苗，衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah ）表示，此舉可望加速落實國家疫苗接種計畫。總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）宣布，6月1日至14日在國內實施「全面封鎖」，但6月2日染疫病逝人數達到126，又創新高。

《路透社》報導，馬來西亞政府先前把AZ疫苗從全國接種計畫移除，改列入另一個施打計畫的選項，因為許多民眾擔心其安全性，也就是罕見的血栓副作用。但是，該國如今疫情嚴峻，許多人爭相施打，AZ疫苗又被重新納入國家接種計畫。

▲馬來西亞6月1日至14日實施全面封鎖，以利防疫。（圖／路透社）



據悉，馬來西亞已購買1280萬劑AZ疫苗，大約一半透過COVAX取得，另一半直接與藥廠洽購。首批61萬劑預計本月送達，7月將再收到41萬劑，8至9月獲取120萬劑。

馬來西亞近期疫情嚴峻，除了確診與死亡案例激增以外，兒童重症病例也在增加。諾希山呼籲，家長應更加謹慎保護免疫力較低的嬰兒與孩童，但他並未說明全國兒童檢測狀況，或者當局是否計畫加大力道，執行未成年人篩檢。

馬來西亞目前累計超過59.5萬例、3000多人死亡，疫情僅次於印尼與菲律賓。該國5月29日新增9020例，6月2日通報126人死亡，雙雙創下歷史新高。衛生部3日引述預測模型結果指出，死亡病例在9月突破2.6萬人，「並非不可能」。



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