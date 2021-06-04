「日本展現有情有義的一面」　124萬劑AZ疫苗來台陳時中多次道謝

▲日航載AZ疫苗抵台。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

裝載124萬劑AZ疫苗的日航JL809班機，下午1時58分抵達桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日在記者會上多次道謝，更提到「日本展現了有情有義的一面」，已責成食藥署儘速辦理，讓疫苗可以盡快通過封緘檢驗，可以既早提供病患施打。這批疫苗效期到10月14日，對整體防疫上有很大的幫助。

陳時中表示，目前飛機已經著陸，相關倉儲作業也在進行中，因為日方在2天前就先提供相關技術性資料，食藥署也查核通過，現在只剩下本身需要檢驗的品質和安全性問題，已責成食藥署盡快辦理，讓國人都能儘早施打到疫苗。

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「124萬劑是這幾波來最大的一批，相信我們在防疫上很有幫助。」陳時中表是，這次日本本來是要提供比較大量的AZ疫苗給COVAX平台，但基於兩國長久打下的深厚情誼，日本展現了有情有義的一面，直接將疫苗送到台灣，這點我們非常感謝。因為到COVAX平台會耗上時間與程序，可能無法這麼快拿到。

▲指揮中心感謝日本提供124萬劑疫苗。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，日本政府提供124萬劑AstraZeneca疫苗預定於今日下午2時40分運達桃園國際機場。本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

值此疫情艱難，且全球疫苗產能供不應求之際，對於日本即時提供這批COVID-19疫苗，給予臺灣國內疫情防治極大幫助，指揮中心謹向日本政府與人民表達誠摯謝忱與感佩。