今新增「339例本土和133例校正回歸」　陳時中：確實有一個高點

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內增472例本土病歷，包含新增本土339例以及校正回歸133例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天有擔憂是否出現新的高點，如果從研判日和校正回歸看，事實上有個比較高點，和前一波差不多，至於從發病日來看，整體沒有突然往上，還是往下趨勢。

中央流行疫情指揮中心公布國內新增339本土和133例校正回歸，另公布公布縣市分布，新北市227例最多，其次為北市152例、苗栗51例、桃園市11例、台中市及基隆市各7例、彰化6例、新竹市及南投各2例縣、宜蘭縣、新竹縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣及雲林縣各1例。

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指揮官陳時中表示，整體來看來是雙北最多，然而苗栗縣出現電子廠群聚事件，昨天開始大規模篩檢，準備篩7千多人，本來有幾加醫院全力幫忙，但指揮中心研判人力或後面檢驗速度跟不上，篩檢地點、動線以及後續隔離送醫，都需要中央予以協助，已經請醫福會執行長王必勝與4名防疫醫師進駐，到苗栗成立前進指揮所，全力協調採檢、後送，即時指揮。

陳時中分析整體趨勢，他表示，這幾天看下來，昨天有擔憂是否出現新的高點，如果從研判日、校正回歸來看，事實上有一個比較高點，和前一波差不多的高點出萊，從發病日趨勢來看，整體沒有突然往上，還是往下走的趨勢。

陳時中說，「我相信還有些案子持續要出來，這還是要持續觀察」。不過確實現在疫情確確實實是緊急時候，比較好的情況是，採檢與報告出來的效率已經在提升，積的案子少了，本來從最高五萬多件現在差不多歸零，讓接下來速度能加快讓隱藏期變短，不過這兩天確實病例比較多，大家還是要持續維持高度警覺。

▼確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）