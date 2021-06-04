苗栗「爆51例」慘破百！今年全國確診破9千　一張圖看最新分佈

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（4）公布新增472例本土病例，分別是339本土和133例校正回歸。個案最多仍是雙北，其中，京元電子竹南廠爆發群聚感染，苗栗縣單日爆增51例，排名第三。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，全國至今僅剩金門縣守住。

▲0604單日確診地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心指出，綜上所有本土個案共472例，分布地區以新北市227例最多，其次為臺北市152例、苗栗縣51例、桃園市11例、臺中市及基隆市各7例、彰化縣6例、新竹市及南投縣各2例，花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣及雲林縣各1例。

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其中雙北地區以外縣市93例中，1例有萬華活動史，76例為已知感染源，14例關聯不明、2例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮官陳時中表示，整體來看來是雙北最多，然而苗栗縣出現電子廠群聚事件，昨天開始大規模篩檢，準備篩7千多人，本來有幾加醫院全力幫忙，但指揮中心研判人力或後面檢驗速度跟不上，篩檢地點、動線以及後續隔離送醫，都需要中央予以協助，已經請醫福會執行長王必勝與4名防疫醫師進駐，到苗栗成立前進指揮所，全力協調採檢、後送，即時指揮。





▲0604全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 9,193 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 4,442 人

台北市 3,327 人

基隆市 168 人

桃園市 431 人

新竹市 22人

新竹縣 24 人

苗栗縣 122 人

台中市 153 人

南投縣 22 人

彰化縣 196 人

雲林縣 12 人

嘉義縣 13 人

嘉義市 7 人

台南市 32 人

高雄市 55 人

屏東縣 28 人

宜蘭縣 74 人

花蓮縣 38 人

台東縣 21 人

連江縣 4 人

澎湖縣 2 人