京元電67確診「59名菲律賓籍」　陳時中：將進行全國移工總檢討

▲京元電4日快篩。（圖／京元電提供）

記者嚴云岑／台北報導

苗栗縣IC封測大廠「京元電子」移工群聚染疫，累積67人確診，其中8名本國籍、59名菲律賓籍。中央流行疫情指揮中心今（4）日再公布苗栗新增51例確診，指揮官陳時中表示，該起事件不能等閒視之，會針對桃竹苗地區移工進行相關檢查，並展開全國移工總檢討，上午也成立前進指揮所，指派醫福會執行長王必勝進駐，協助控制疫情。

苗栗縣議員曾玟學在臉書發文指出，陳時中指揮官上午和縣政府視訊會議，派駐醫療及社會福利機構管理會王必勝執行長擔任前進指揮官，衛福部防疫醫師進駐京元電子。

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陳時中表示，昨天京元電子展開大規模篩檢，人數非常多，也協調了幾家醫院幫忙，今天上午指揮中心怕人力或篩檢速度跟不上，因此無論在篩檢站地點安排或動線、以及後續隔離送醫，都需要中央予以大力協助，因此派王必勝執行長與4位防疫醫師進駐，在苗栗成立前進指揮所，全力協助醫院採檢與後送，目前正積極設立中。

陳時中強調，京元電子群聚不可等閒視之，接下來會針對桃竹苗整體區域的移工問題做相關檢查，之後也會穩定展開全國移工總檢討，相關人流接洽的調查，在此次大規模篩檢中都會一並完成，防疫醫師也會針對整個風險啟動相關檢驗。

曾玟學最後表示，聽聞京元電竹南廠移工罷工中、銅鑼廠集體請假14天，其實移工們比我們還害怕生病，希望大家能同島一命，沒有人希望染疫，減少刻板印象發言，一起渡過這次的困難。