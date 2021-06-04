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新加坡「抗疫策略3部曲」成防疫優等生！　強化追蹤成關鍵

▲▼新加坡,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡防疫成效漸受國際肯定，彭博最近2次的全球防疫韌性排名，星國都名列前茅。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電

民眾拿起手機掃描QR碼，通過店員檢查後才能進入商場，為的是強化接觸者追蹤；不僅如此，新加坡還有擴大檢測能量及加速推動疫苗接種2大防疫策略。一年多來，星國政府以防疫3部曲與頑強的冠狀病毒對抗，在這場全球抗疫戰爭中，堪稱優等生。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球，新加坡去年因爆發移工宿舍大型群聚感染，確診人數急遽上升。當局採取的因應策略就是大量篩檢移工，並設立社區護理設施及康復設施，用以照顧輕症或無症狀患者。

去年疫情急遽升溫，新加坡於4月至6月初實施類封城「阻斷措施」，並開始強制民眾外出必須戴口罩，以遏止病毒在社區傳播。在疫情趨穩後，逐步分3階段解封，但不變的是，除了運動、吃喝之外，民眾只要外出就得戴上口罩。

▲▼新加坡有7所小學出現學生確診，教育當局宣布19日起實施居家學習。（圖／路透社）

▲新加坡逐步解封這一年來，疫情大致維持穩定。（圖／路透社）

新加坡逐步解封這一年來，疫情大致維持穩定，不過近來變種病毒來勢洶洶，5月中台灣爆發本土疫情之際，新加坡同樣也出現了一波本土疫情。星政府隨即緊縮防疫措施，包括餐廳禁止內用、社交聚會人數最多2人等，民眾生活狀態從原本「解封第3階段」退回至「高警戒解封第2階段」。

至今已邁入「高警戒解封第2階段」第3週，新加坡每天新增確診病例漸漸從20至30多例，大致降到10至20 餘例，不過這幾天爆出一家身心障礙照護機構出現群聚感染，導致昨天新增的本土病例上升至35起。新加坡目前累計6萬2145人確診。

由於疫情變化起伏相當大，星政府的防疫政策也隨時跟著動態調整。總理李顯龍本週稍早發表全國演說時表示，若疫情情況持續改善，13日之後應可鬆綁部分限制措施。

COVID-19肆虐全球一年多來，新加坡防疫成效漸受國際肯定，彭博最近2次的全球防疫韌性排名，星國都名列前茅。

分析新加坡防疫成效，新加坡伊麗莎白諾維娜醫院傳染病專家梁浩楠接受中央社記者訪問時表示，「合力追蹤」（TraceTogether）計畫發揮關鍵作用。

接觸者追蹤

去年疫情爆發後，新加坡政府隨即著手推動「合力追蹤」（TraceTogether）計畫，以強化追蹤確診者及密切接觸者。除提供手機應用程式，還有可攜式的防疫器供民眾領用。

▲▼新加坡「合力追蹤」（TraceTogether）計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼新加坡「合力追蹤」（TraceTogether）計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼新加坡「合力追蹤」（TraceTogether）計畫。（圖／達志影像／美聯社）

民眾進入商場、餐廳、超市等人流較高的公共場所前需用手機App掃描QR碼或感應防疫器，才能進入。「合力追蹤」透過藍芽訊號記錄不同用戶何時接觸彼此的訊息，數據存在用戶手機或防疫器內，當有人確診時，資料才會上傳到衛生部。

一旦有人確診，「合力追蹤」可大幅縮短找出密切接觸者所需的時間，從幾天降至數小時。民眾自己也可以透過合力追蹤App的資訊看出自己去過的地方是否有確診者造訪過，若曾與確診者處於同一個地點，App會出現警示，提醒留意14天內的健康狀況，若出現呼吸道症狀應立即就醫。

病毒篩檢

從去年到現在，篩檢一直是新加坡的重要防疫策略之一。當局不僅在去年爆發移工宿舍群聚感染時，大量篩檢宿舍移工，疫情趨穩後，仍要求工作性質具有高傳染風險的人必須定期接受檢測；另外，大部分的入境旅客在隔離期間也要強制採檢。

面對近期出現的樟宜機場第3航廈、JEM購物中心和西城（Westgate）等感染群，新加坡同樣採取擴大採檢的方式，盡快找出可能的確診者，以防堵疫情擴大。甚至有些公共住宅社區出現數起確診案例後，當局也針對整座住戶進行強制採檢。

基於看重篩檢的重要性，新加坡持續不斷擴大篩檢能量。衛生部表示，去年4月平均每天能做2900件PCR核酸檢測，到了今年一月以後，篩檢能量已提升至每天6萬至7萬件。

▲▼新加坡,新冠肺炎,篩檢。（圖／路透）

▲新加坡民眾排隊接受篩檢。（圖／路透）

梁浩楠說，除了原有的國家實驗室，在星政府提供津貼補助下，一些當地生物醫藥公司也加入COVID-19檢測的行列。衛生部指出，到今年5月底為止，全島共有27間實驗室進行COVID-19檢測，負責處理來自醫院、診所、區域篩檢中心、移工宿舍的檢測案件，以及其他為了主動找出病例而進行的檢測行動等。

由於近期出現較多感染群，導致篩檢量大增，衛生部表示，各檢測實驗室的使用率從先前的3、4成大幅增至超過8成。

除了擴充PCR檢測能量，新加坡去年底也開始進行快速抗原檢測（ART），甚至不久的將來，民眾也可到藥局購買DIY快速抗原檢測試劑組，在家就能自行檢測。

那麼，篩檢對防疫的重要性為何？梁浩楠分析，台灣、新加坡的防疫思維都是希望「把病毒消除」，透過大量檢測，「追得越緊就越有辦法排除病毒」。

旅星多年、具有公衛專業背景的賴醫師受訪時也說，篩檢可以找出社區裡的隱形傳播鏈，找出具有傳播力但沒有症狀的病人。但要注意的是，快篩在盛行率（某一時間患有某一疾病人數的比例）不高的地方恐有偽陽性偏高的問題，因此也需要有PCR量能支撐，進一步確認是否被感染。

加速推動疫苗接種

關於疫苗採購方面，「海峽時報」（The Straits Times）報導，新加坡早在去年6月就簽署採購美國莫德納（Moderna）疫苗的合約，接著8月又簽署採購中國科興（Sinovac）疫苗、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech研發的疫苗等2項合約。

新加坡衛生科學局目前僅批准使用莫德納、Pfizer-BioNTech等2款疫苗。人口約570萬的新加坡自去年底啟動接種計畫以來，截至5月31日，已有約228萬人至少接種一劑疫苗，其中176萬6497人已完成2劑接種。

▲▼新加坡,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡已有約228萬人至少接種一劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

在疫苗供應有限下，新加坡為了讓更多民眾至少接種一劑疫苗，獲得保護力，日前也調整施打策略，將2劑疫苗接種間隔時間從3到4週延長至6至8週。

另外，衛生部預計將允許私人醫療業者透過既有的特別採用程序管道，引進世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗，以擴大接種覆蓋率。清單上包括莫德納、Pfizer-BioNTech、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、中國國藥集團及科興疫苗。

檢測、接觸者追蹤、疫苗接種仍是新加坡接下來的重要防疫策略，李顯龍對全民演說中即明確宣示，這些都是新常態生活的一部分，新加坡將加速推動這3方面的行動，以涵蓋更多人。

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