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為何不請「日本代購疫苗」再送來台灣？　網吐1關鍵：政府解散好了

▲▼日本124萬劑疫苗上午全數登機，謝長廷在機場90度鞠躬感謝。（圖／讀者提供）

▲日本124萬劑疫苗全數登機。（圖／讀者提供）

記者劉維榛／綜合報導

台日友好NO.1！今（3）日日本提供124萬劑疫苗給台灣，讓台人由衷感謝，對此，不少鄉民好奇發問，「那為何不要請日本幫我們叫貨？」引發PTT上炸鍋討論，許多人認為這方法似乎可執行，這樣郭董與佛光山也免於奔波買疫苗。

針對日本暖心奉上124萬劑AZ疫苗給台灣，不是透過COVAX平台，而是從日本直送台灣，也無需受到政治角力影響，讓一名網友在PTT好奇發問，「那為何不要請日本幫我們叫貨？日本叫貨再轉運給台灣不就好了，這樣想要什麼疫苗都有，不是嗎？」

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底下網友熱烈討論，認為原廠授權書就是關鍵，「超前部署，早該叫他們幫買了」、「那叫美國幫忙不是更好」、「國產疫苗股票往哪擺」、「你當代理商塑膠嗎」、「因為人家只想跟原廠買啊，日本幫我們叫貨不就轉一手了」、「郭董不是有日本企業嗎？交換利益就好了」、「可以啊，那政府順便解散好了」、「請日本提供窗口，政府一定要直接對原廠」、「其實各友邦都是可以當中間人的」。

▲▼謝長廷感謝日本送疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲謝長廷感謝日本送疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲▼為什麼不叫日本幫忙叫貨疫苗就好？（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議！（圖／翻攝PTT）

事實上，日本目前向國際採購疫苗數量至少3.6億劑，此次能捐疫苗給台灣，前首相安倍晉三就是幕後推手，日媒報導指出，日本外務省最初想透過COVAX提供台灣疫苗，但安倍及其他相關人士認為，透過COVAX太過於費時，加上台方希望「不論數量多少，都希望可以盡快拿到」，因此最後才決定以「日台互助」方式提供疫苗，而非透過COVAX。

至於鴻海創辦人郭台銘想出錢出力買BNT疫苗，卻面臨「關卡連連」窘境，主因是少了原廠授權書。衛福部疾管署長周志浩強調，國際疫苗很搶手，掮客、騙子很多，且須確保「來源可靠，品質、輸送過程」都無虞，才能讓國人安心接種，讓企業真正的心意可以達到。

美國大學教授翁達瑞曾解釋，疫苗要跨國轉運，不論銷售或捐贈，當地政府也要提供上述的三個法律條件。首先，當地政府要批准緊急使用核可。接著，當地政府要提供藥商訴訟豁免保護。最後，當地政府要承擔疫苗出錯的損害賠償責任。

翁達瑞直言，就算這批疫苗由郭台銘所屬的永齡基金會出錢購買，衛福部也要共同簽署採購合約，提供上述三個法律條件。若衛福部還是以「中華民國或台灣」的名義介入，原先卡住採購案的國家稱謂爭議依然存在。

至於日本AZ有原廠授權書嗎？資深媒體人黃暐瀚表示，我國購買的1000萬AZ疫苗，本來就是在韓國安東市製造，不是從英國送來。這124萬是「日本製」，都是AZ總廠授權製造，沒有問題。然而，這兩天鴻海董事長郭台銘要引進BNT的種種問題，終究卡在「上海復星」的代理權上，問題在「政治」，並非是「品質」。

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